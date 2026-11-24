Se acabó el veranillo otoñal. Este miércoles el tiempo dará un giro brusco con la llegada del primer temporal invernal, acompañado de un acusado desplome térmico, viento y mala mar. El invierno irrumpirá de golpe en Euskal Herria.

Las agencias meteorológicas activarán este miércoles distintos avisos amarillos por olas, viento y precipitaciones persistentes, una adversa meteorología que se concentrará principalmente en la vertiente cantábrica y en toda la costa vasca.

Avisos por oleaje en toda la costa vasca

En Euskadi, el Departamento de Seguridad activará a partir de las 9:00 horas y durante toda la jornada el aviso por riesgo para la navegación, con olas que irán subiendo hasta superar los 3,5 o 4 metros por la tarde y llegar incluso a los 4,5 metros en la costa entre las 16:00 horas y las 18:00 horas.

Por su parte, la agencia meteorológica francés Méteo-France mantendrá activo el aviso amarillo por oleaje en toda la costa de Iparralde desde las 02:00 horas hasta las 20:00 horas del miércoles, y con la pleamar, en torno a las 16:45 horas, la fuerte mar dejará olas cercanas a los cinco metros.

Fuertes rachas de viento y lluvias persistentes

A la mala mar se le sumará el viento. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad del Gobierno Vasco, comenzará soplando del suroeste y rolará hacia el mediodía a oeste-noroeste con fuerza 6-7, originando fuerte marejada. Este aviso amarillo por viento estará vigente entre el mediodía y la medianoche, y en zonas expuestas de la vertiente cantábrica las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en el litoral.

Además, en Euskadi se activará otro aviso amarillo por precipitaciones persistentes entre las 9:00 del miércoles y la misma hora del jueves, período en el que se pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado. Localmente, los chubascos pueden ser fuertes y hay probabilidad de que se produzcan tormentas.

En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará también el aviso amarillo por lluvias desde las 08:00 horas hasta la medianoche del miércoles en la mitad norte, donde se podrán recoger hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en la vertiente cantábrica.

Se mantienen los avisos hasta primera hora del jueves

Los avisos por mala mar y lluvias se prolongarán durante la madrugada y primeras horas del jueves en Euskadi y Navarra, antes de que el temporal comience a remitir a partir de media mañana. Para el viernes se espera más estabilidad.