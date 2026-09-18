ASTRONOMÍA
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Científicos de EHU descubren una enorme estructura en forma de decágono en las nubes de Saturno

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18:00 - 20:00
Decágono en las nubes de Saturno
Euskaraz irakurri: EHUko zientzialari talde batek dekagono itxurako egitura erraldoi bat aurkitu dute Saturnoren hodeietan

EITB

Última actualización

En los años 80, con imágenes de la sonda Voyager, se halló una onda atmosférica hexagonal en el polo norte de Saturno. Ahora, décadas después, un equipo de la EHU en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, liderado por el astrofísico Agustín Sánchez-Lavega, ha encontrado una onda decagonal en el polo sur del planeta.

UPV-EHU Astronomía Planetas Ciencia Ikusmiran

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