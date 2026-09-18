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EHUko zientzialariek dekagono itxurako egitura erraldoi bat aurkitu dute Saturnoren hodeietan
80ko hamarkadan Voyager zundak hartutako irudien bidez, uhin atmosferiko hexagonal bat aurkitu zen Saturnoko ipar poloan. Hamarkada batzuk geroago, Bilboko Ingeniaritza Eskolako EHUko talde batek, Agustin Sanchez-Lavega astrofisikariak gidatuta, uhin dekagonal bat aurkitu du planetaren hego poloan.
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