Instagram registra problemas de conexión en todo el mundo

Este jueves a la mañana la red social de Meta está sufriendo problemas de conexión a nivel mundial, por lo que las personas usuarias están teniendo dificultades para que se actualicen los contenidos.
Euskaraz irakurri: Instagramek konexio-arazoak ditu mundu osoan
EITB

Última actualización

La red social Instagram está registrando problemas de conexión en todo el mundo durante este jueves por la mañana, lo que está provocando que las personas usuarias estén teniendo dificultades para cargar los contenidos y que se actualice sus feeds tanto en Android, iOS como en la versión escritorio. 

Instagram Tecnología Sociedad Redes Sociales

