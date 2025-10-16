Sare sozialak
Instagramek konexio-arazoak ditu mundu osoan

Ostegun goiz honetan Metaren sare soziala konexio arazoak izaten ari da nazioarte mailan. Horren ondorioz, erabiltzaileak zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko.

Pertsona bat, Instagram erabiltzen. Argazkia: Orain

Instagram sare soziala konexio arazoak izaten ari da mundu osoan ostegun goiz honetan. Horren ondorioz, erabiltzaileak zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko, bai Androiden, iOSen, bai mahai gaineko bertsioan. 

