¿Para qué sirve y cómo se usa el nuevo botón '+' de la barra de búsquedas de Google?

En el extremo izquierdo de la barra de búsquedas de Google, la lupa ha sido sustituida por el icono '+', que permite seleccionar y adjuntar tanto una imagen como un archivo, de manera que la búsqueda avanzada, asistida por la IA, se lleva a cabo con estos documentos aportados como contexto de base.
GOOGLE BILATZAILEA
Imagen del buscador Google con la última novedad de Modo IA incorporada. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Zertarako balio du eta nola erabiltzen da Googleren bilaketa-barrako '+' botoi berria?
author image

EITB

Última actualización

La barra de búsqueda de Google ha incorporado un nuevo botón '+' que, situado en el extremo izquierdo, sustituye al habitual icono de la lupa para dar paso al Modo IA, ya que permite adjuntar imágenes o archivos y utilizar este contenido de base para llevar a cabo una búsqueda avanzada.

Este nuevo botón '+' es un nuevo menú que, al pulsarlo, permite seleccionar y adjuntar tanto una imagen como un archivo, de manera que la búsqueda se lleve a cabo con estos documentos aportados como contexto de base.

Es decir, los usuarios pueden compartir una imagen concreta almacenada en su ordenador para buscar información sobre los elementos que aparecen, así como subir un archivo PDF propio para aumentar la investigación sobre el contenido tratado en dicho documento, directamente desde la barra búsqueda de Google, indicando aquello que desean realizar.

Google ya ofrece esta capacidad en su experiencia de búsqueda con el Modo IA, una opción que llegó a España en octubre de este año y que se basa en una experiencia más potente de búsqueda asistida por la inteligencia artificial (IA) de la compañía, abarcando múltiples idiomas, preguntas complejas y planteamientos que incluyan voz e imágenes.

Por tanto, la tecnológica ha agregado el menú '+', ya disponible dentro del apartado del Modo IA, directamente en la barra de búsqueda principal de Google.

Google Inteligencia artificial Tecnología

