Zertarako balio du eta nola erabiltzen da Googleko bilaketa-barraren '+' botoi berria?
Googleko bilaketa-barraren ezkerreko muturrean, '+' ikonoak lupa ordezkatu du. Irudi bat zein fitxategi bat eransteko aukera ematen du, eta, Adimen Artifizialak lagunduta, bilaketa aurreratua egiten du Googlek, irudi nahiz fitxategi horiek testuinguru gisa erabilita.
Googleko bilaketa-barrak '+' botoi berria du: ezkerreko muturrean dago, eta luparen ohiko ikonoa ordezkatzen du, AA moduari bide emateko; izan ere, irudiak nahiz fitxategiak eransteko, eta, oinarrizko eduki hori testuinguru gisa erabilita, bilaketa aurreratua egiteko aukera ematen du.
'+' botoi berria menu berri bat da, eta, sakatuz gero, irudi bat eta fitxategi bat hautatu eta eransteko aukera ematen du, oinarrizko testuinguru gisa aurkeztutako dokumentu horiekin bilaketa egin dadin.
Hau da, erabiltzaileek beren ordenagailuan gordetako irudi zehatz bat erabil dezakete, agertzen diren elementuei buruzko informazioa bilatzeko, bai eta PDF fitxategi propio bat igo ere, dokumentu horretan landutako edukiari buruzko ikerketa areagotzeko, zuzenean Googleko bilaketa-barratik.
Googlek aukera hori ematen du AA moduarekin egindako bilaketa-esperientzian. Aukera hori aurtengo urrian iritsi zen Espainiako Estatura, eta Adimen Artifizialak (AA) lagundutako bilaketan oinarritzen da, hainbat hizkuntza, galdera konplexuak eta ahotsa eta irudiak barne hartzen dituzten planteamenduak baliatuta.
Beraz, menua gehitu dute, AA Moduaren atalean eskuragarri jarrita, zuzenean Googleko bilaketa-barra nagusian.
