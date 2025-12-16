Teknologia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zertarako balio du eta nola erabiltzen da Googleko bilaketa-barraren '+' botoi berria?

Googleko bilaketa-barraren ezkerreko muturrean, '+' ikonoak lupa ordezkatu du. Irudi bat zein fitxategi bat eransteko aukera ematen du, eta, Adimen Artifizialak lagunduta, bilaketa aurreratua egiten du Googlek, irudi nahiz fitxategi horiek testuinguru gisa erabilita.

GOOGLE BILATZAILEA

Google bilatzailearen irudia, AAk lagundutako modu berriarekin. Argazkia: Orain

author image

EITB

Azken eguneratzea

Googleko bilaketa-barrak '+' botoi berria du: ezkerreko muturrean dago, eta luparen ohiko ikonoa ordezkatzen du, AA moduari bide emateko; izan ere, irudiak nahiz fitxategiak eransteko, eta, oinarrizko eduki hori testuinguru gisa erabilita, bilaketa aurreratua egiteko aukera ematen du.

'+' botoi berria menu berri bat da, eta, sakatuz gero, irudi bat eta fitxategi bat hautatu eta eransteko aukera ematen du, oinarrizko testuinguru gisa aurkeztutako dokumentu horiekin bilaketa egin dadin.


Hau da, erabiltzaileek beren ordenagailuan gordetako irudi zehatz bat erabil dezakete, agertzen diren elementuei buruzko informazioa bilatzeko, bai eta PDF fitxategi propio bat igo ere, dokumentu horretan landutako edukiari buruzko ikerketa areagotzeko, zuzenean Googleko bilaketa-barratik.

Googlek aukera hori ematen du AA moduarekin egindako bilaketa-esperientzian. Aukera hori aurtengo urrian iritsi zen Espainiako Estatura, eta Adimen Artifizialak (AA) lagundutako bilaketan oinarritzen da, hainbat hizkuntza, galdera konplexuak eta ahotsa eta irudiak barne hartzen dituzten planteamenduak baliatuta.

Beraz, menua gehitu dute, AA Moduaren atalean eskuragarri jarrita, zuzenean Googleko bilaketa-barra nagusian.

Googlek Allo kaleratu du berehalako mezularitzan WhatsAppekin lehiatzeko
Bideoa: PuntuEus-en arabera, Googlek euskara diskriminatzen du
Google Inteligentzia artifiziala Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen

Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.

Gehiago ikusi