“Tu Año con ChatGPT”, la nueva función de resumen anual de interacciones con IA

La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha lanzado una nueva función para final de año para ChatGPT: el resumen de interacción anual. Al más puro estilo de Spotify con “Wrapped” o Google Fotos con el resumen de los recuerdos destacados, ChatGPT cuenta ya con “Tu año con ChatGPT”.

El “chatbot” de la compañía de Sam Altaman se une así a la corriente de las plataformas y servicios en línea, que ofrecen una recapitulación de las actividades anuales.

La herramienta ofrece un resumen de todas las interacciones realizadas por el usuario en 2025 mediante imágenes y datos. Así pues, el resumen muestra el número total de conversaciones, imágenes generadas, porcentajes de usuarios, gráficos de temas y datos, y un sinfín de información sobre la utilización de esta inteligencia artificial.

Además, también se generará un poema y una imagen personalizada que resuma el año de cada usuario que así lo requiera.

Para acceder a este resumen, el usuario simplemente tendrá que solicitárselo al “chatbot” o pulsar sobre la opción de resumen que aparece en la barra de búsqueda.

Tal y como ha indicado OpenAI, tanto los usuarios de versiones gratuitas como los de pago contarán con esta herramienta, siempre y cuando tengan activada la memoria de guardado y el historial de chat.

Por el momento, el “Tu año con ChatGPT” solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos de América, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.