“Tu Año con ChatGPT”, la nueva función de resumen anual de interacciones con IA
Tanto los usuarios de versiones gratuitas como los de pago contarán con esta herramienta, siempre y cuando tengan activada la memoria de guardado y el historial de chat.
La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha lanzado una nueva función para final de año para ChatGPT: el resumen de interacción anual. Al más puro estilo de Spotify con “Wrapped” o Google Fotos con el resumen de los recuerdos destacados, ChatGPT cuenta ya con “Tu año con ChatGPT”.
El “chatbot” de la compañía de Sam Altaman se une así a la corriente de las plataformas y servicios en línea, que ofrecen una recapitulación de las actividades anuales.
La herramienta ofrece un resumen de todas las interacciones realizadas por el usuario en 2025 mediante imágenes y datos. Así pues, el resumen muestra el número total de conversaciones, imágenes generadas, porcentajes de usuarios, gráficos de temas y datos, y un sinfín de información sobre la utilización de esta inteligencia artificial.
Además, también se generará un poema y una imagen personalizada que resuma el año de cada usuario que así lo requiera.
Para acceder a este resumen, el usuario simplemente tendrá que solicitárselo al “chatbot” o pulsar sobre la opción de resumen que aparece en la barra de búsqueda.
Por el momento, el “Tu año con ChatGPT” solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos de América, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
