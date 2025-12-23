Adimen artifiziala
"Zure urtea ChatGPTn", 2025eko interakzioak laburbiltzen dituen funtzio berria

Erabiltzaile orok izango du tresna eskuragarri, doako bertsioen nahiz ordainpeko bertsioen erabiltzaileek, betiere gordetze-memoria eta txat-historia aktibatuta badituzte.

01 February 2025
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

OpenAI enpresak funtzio berri bat atera du urte amaierarako: ChatGPTn aurten egindako interakzio guztien laburpena. Spotifyk eta Google Argazkiak aplikazioek wrapped edo oroitzapen nabarmenen laburpenarekin egiten duten antzera, ChatGPTk "Zure urtea ChatGPTn" egin du.

Hori horrela, Sam Altmanen konpainiaren txatbotak bat egin du, beraz, online plataformek eta zerbitzuek ematen duten eskaintzarekin; izan ere, horiek urteko jardueren laburpena egiten dute.

Tresna berriak 2025ean egindako elkarrekintza guztien laburpena eskaintzen du, irudi eta datuen bidez aurkeztutakoa. Laburpenak elkarrizketa kopurua, sortutako irudiak, erabiltzaile guztien ehunekoak, gai eta datuen grafikoak azaltzen ditu adimen artifizialak, erabilerari buruzko informazio ugariz jantzita.

Gainera, poema bat eta irudi pertsonalizatu bat ere sortzen ditu ChatGPTk, hori eskatzen duen erabiltzaileen laburpenarekin batera.

Laburpen funtzioa kontsultatzeko, erabiltzaileak txatbotean eskatu edo bilaketa-barran agertzen den laburpen-aukeran sakatu besterik ez du egin beharko.

OpenAIk berak adierazi duen bezala, bai doako bertsioen eta baita ordainpeko bertsioen erabiltzaileek izango dute tresna eskuragarri, betiere gordetze-memoria eta txat-historia aktibatuta badituzte.

Oraingoz, "Zure urtea ChatGPTn" Amerikako Estatu Batuetako, Erresuma Batuko, Kanadako, Zeelanda Berriko eta Australiako erabiltzaileek baino ezin dute erabili.

Teknologia Ameriketako Estatu Batuak Inteligentzia artifiziala Internet

