Visita a la torre cuántica, el lugar donde crearán los chips para el desarrollo de la computadora cuántica
La torre cuántica se ha construido adosada al CIC Nanogune de Donostia-San Sebastián. Allí, entre otras cosas, se ha instalado un refrigerador de dilución y será el lugar donde elaborarán los chips que el ordenador cuántico necesita.
