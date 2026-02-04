TECNOLOGÍA CUÁNTICA
Visita a la torre cuántica, el lugar donde crearán los chips para el desarrollo de la computadora cuántica

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Konputagailu kuantikoa garatzeko txipak egingo diren dorre kuantikoa ezagutzen
La torre cuántica se ha construido adosada al CIC Nanogune de Donostia-San Sebastián. Allí, entre otras cosas, se ha instalado un refrigerador de dilución y será el lugar donde elaborarán los chips que el ordenador cuántico necesita.

