El abogado de Puigdemont pedirá al Constitucional que le aplique la Ley de Amnistía

Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha avanzado este jueves que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la amnistía y, como medida cautelar, se le levante la orden de detención que pesa sobre él para que pueda regresar a Cataluña.



Boye ha realizado estas declaraciones en Catalunya Ràdio y TV3 el día en que el TC ha avalado la Ley de Amnistía, gracias a la mayoría de los magistrados progresistas.

Sin embargo, esta resolución no afecta al expresidente catalán ni al exvicepresidente Oriol Junqueras ni al resto de líderes independentistas, a quienes el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía, porque pesa sobre ellos un delito de malversación y la corte de garantías únicamente ha resuelto que la norma es constitucional, sin entrar en el ambito de su aplicación.

Ahora cabe presentar un recurso de amparo en el Constitucional, y el abogado de Puigdemont ha anunciado que ya trabaja en ello. Boye ha explicado que en este recurso pedirá que se le aplique la ley y se amnistíe el delito de malversación.



Además, para que el amparo sea aplicable y pueda regresar sin riesgo a ser detenido, solicitará medidas cautelares que dejen sin efecto la orden de detención de Puigdemont emitida por el juez del TS Pablo Llarena y que sigue vigente.



Aunque la defensa de Puigdemont dispone de 20 días hábiles para presentar este recurso, el letrado ha subrayado que no prevé agotar este tiempo. "Espero que cuando pidamos medidas cautelares se apliquen", ha dicho.



Para Gonzalo Boye, el problema no reside en la Ley de Amnistía, sino en el hecho de que hay jueces que "no quieren respetar la voluntad del legislador y aplicarla".