El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado perdón a los socialistas por haber confiado en personas que no lo merecían y ha prometido que el PSOE "derrotará la corrupción" tanto interna como externa.



Con este mensaje ha iniciado Sánchez su discurso en el Comité Federal del PSOE, en el que ha admitido el momento difícil que vive su partido por la corrupción, pero ha insistido en que no rehuirán este desafío. "Vamos a hacernos cargo de la situación", ha insistido.



"Quiero pediros perdón lo quiero hacer una vez más a vosotros -los socialistas- porque me equivoqué al depositar la confianza en personas que no la merecían pero con la misma convicción no vamos a fallar a la hora de abordar la regeneración", ha añadido.



"Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto", ha proclamado el líder del PSOE, que ha sido recibido por el Comité Federal en pie con un cerrado aplauso.

En otro momento de su intrervención, ha arremetido contra la "agenda reaccionaria" que está defendiendo el PP en el congreso que celebra este fin de semana y con el que buscar ya preparar una "coalición ultraderechista" junto a Vox, cuyo proyecto político, ha dicho, "no se define por lo que quieren construir sino por Lo que buscan derogar y destruir cuando tengan oportunidad de encaramarse a las distintas instituciones".



Esa, ha dicho, es "la promesa para España de la coalición ultraderechista, del Partido Popular y de VOX, una agenda reaccionaria que asoma con total crudeza allí donde gobierna".



"Ser feminista no es un acto de postureo"

Poco antes de que comenzara el Comité Federal del partido, Francisco Salazar, que había sido designado como secretario de Organización adjunto, ha renunciado a su cargos en la dirección tras publicarse varias denuncias de acoso anónimas.

En su intervención, Sánchez ha animado a todas las militantes y compañeros socialistas a denunciar los casos de acoso sexual y utilizar los canales internos y el sistema de denuncias de los que se ha dotado el partido, y que aseguran el anonimato de los denunciantes. "Las vamos a proteger", ha asegurado.

"Ser feminista no es un acto de postureo" para los socialistas, ha dicho Sánchez para señalar después que el feminismo es una forma de ser, un compromiso real que exige "vivir como se piensa". "Si pensamos que el cuerpo de una mujer no esta en venta" no pueden aceptarse ese tipo de conductas, ha añadido, tras garantizar "tolerancia cero" ante cualquier comportamiento machista en el PSOE.



"Respeto y dignidad", ha proclamado el presidente del Gobierno.

Denuncia del "genocidio" de Gaza

En una referencia a la actualidad internacional, Pedro Sánchez ha denunciado que lo que está haciendo Israel en Cisjordania y Gaza "solo tiene un nombre y es genocidio".



El líder socialista ha destacado que España se haya constituido en "un faro de esperanza para millones de personas progresistas" en el mundo, por su apuesta "por la paz y el derecho internacional" y su apoyo "al multilateralismo, a la ayuda al desarrollo y a la Agenda 2030".



"Y también por nuestra denuncia de lo que está haciendo el primer ministro, (Benjamín) Netanyahu, en Cisjordania y en Gaza y que solo tiene un nombre y es genocidio", ha añadido.

Llamada a mirar adelante "con la cabeza alta"

Sánchez ha propuesto este sábado al Comité Federal del partido implementar trece medidas adicionales para prevenir la corrupción dentro de la organización y para castigar los casos que se detecten.



En el discurso de apertura, Sánchez ha anunciado la propuesta de estas trece medidas, agrupadas en tres ejes, y ha enunciado algunas de ellas como crear cargos más colegiados y establecer la doble firma para muchos documentos en los puestos clave, en ambos casos como "mecanismos de control cruzado".

El secretario general del PSOE ha concluido su discurso del Comité Federal con un llamamiento a todos los socialistas a mirar adelante "con la cabeza alta" y ha reiterado su "compromiso total contra la corrupción".

El secretario general socialista, que empezaba esta intervención que ha durado unos 45 minutos asegurando que tiene el "corazón tocado pero la determinación intacta" por "plantar cara a la adversidad y volver a superarlo", ha acabado subrayando que tiene "más ganas y más determinación que nunca".

Y las tiene, ha aclarado, "no para resistir", aunque la "resistencia siempre es buena", sino para "avanzar" y "conservar lo logrado", así como para "perseverar en el avance de las libertades que se ven amenazadas".

Tras valorar "todo lo logrado en estos siete años" ha insistido en pedir a los socialistas que miren como él "hacia adelante" y pensando en todo lo que les queda por hacer.