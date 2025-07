“Por un lado, la subida y bajada de la calle Curia han sido las más tranquilas que he conocido en los 10 años que llevo en el Ayuntamiento, aunque hay margen de mejora, y, por otro lado, este punto de tensión se ha trasladado a San Saturnino”, ha comentado.

“Yo estoy persuadido de que si el otro día no llega a ser por la intervención de Policía Municipal se hubieran abalanzado sobre nosotros, aunque no tengo intención de emprender otras medidas más allá de denunciarlo ahora públicamente”, ha adelantado el alcalde.

Asiron ha insistido en rechazar todo tipo de insultos, independientemente de a quién vayan dirigidos, asegurando que le molestan tanto si es a él como a cualquier otro miembro de la Corporación municipal.

Villavesas

Por otro lado, el alcalde ha sido preguntado por la huelga de las villavesas, a lo que se ha limitado a responder que las competencias están delegadas en primera instancia en Mancomunidad y en segundo término en la empresa y el comité de trabajadores y trabajadoras, por lo que “poco más se puede hacer desde el Ayuntamiento”, aunque ha asegurado que se han interesado por el caso.

“Vemos con preocupación que no se haya llegado un acuerdo y, tanto de forma pública como privada, he animado a que se haga un esfuerzo para que no afecte a la ciudadanía”, ha expresado.

Aumento de corredores en los encierros

También ha manifestado su sorpresa por la bajada de la cantidad de corredores el día 7, frente al aumento los días 8 y 9 que el comentario general por su parte ha sido que están siendo “muy masivos”.

Sin embargo, el alcalde no se plantea tomar medidas para reducir el número de corredores.

“Yo creo que San Fermín destaca lo popular y lo espontáneo, lo inventó la gente de Pamplona y las prohibiciones y las cuotas de entrada, así como pagar por entrar, van en contra de esta festividad”, ha declarado Asiron.