El Gobierno Vasco iniciará este jueves el nuevo curso político en el Palacio Miramar

El lehendakari analizará junto a las consejeras y los consejeros los objetivos para este curso político en la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el breve impasse de la época estival.
(Foto de ARCHIVO) Imanol Pradales preside el Consejo del Gobierno Vasco para iniciar su año político, en el Palacio de Miramar, a 29 de agosto de 2024, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Con esta cita, el ejecutivo de coalición PNV-PSE-EE retoma su actividad, una vez finalizado el parón de agosto y tras una intensa agenda pública en julio. Tal como avanzan fuentes de Lehendakaritza, entre otras cuestiones, el lehendakari tiene previsto explicar a sus consejeros y consejeras los diversos "pactos de país" que ambiciona consensuar durante los próximos meses, entre los que se encuentran la firma de un código ético para el ejercicio de la política en Euskadi o un acuerdo para la mejora de Osakidetza. Arnaitz Rubio / Europa Press 29/8/2024 Primera reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio de Miramar (2024). Foto de archivo: Europa Press
El Gobierno Vasco comenzará este jueves el nuevo curso político en el Palacio Miramar de San Sebastián, con el primer Consejo de Gobierno tras la época estival. El encuentro, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, servirá para fijar los retos y prioridades para los próximos meses.

Entre las cuestiones prioritarias del Ejecutivo Vasco, destacan aquellas transcendentales en las que ya han venido trabajando con el firme propósito de seguir fortaleciendo la agenda vasca, como son las ligadas a salud, vivienda, industria, el impacto de los aranceles o el foro de seguridad, entre otros.

También sigue marcado en rojo el calendario de transferencias pendientes, condicionado por la actual situación política española, así como por el escenario de incertidumbre internacional.

En la agenda de septiembre figura además el primer pleno de política general de Imanol Pradales, ya que el año pasado no se celebró porque acababa de formarse el gobierno.

A las puertas de este inicio de curso político en Euskadi, que comenzará con la tradicional foto de familia del lehendakari junto a sus consejeras y consejeros, Pradales ha compartido una serie de reflexiones en su perfil de Linkedin.

Tras hacer un repaso del panorama internacional y estatal, que califica de convulso e inestable, el lehendakari sostiene que la receta del Gobierno Vasco pasa por la estabilidad, los acuerdos y la colaboración.

