El Gobierno Vasco iniciará este jueves el nuevo curso político en el Palacio Miramar
El Gobierno Vasco comenzará este jueves el nuevo curso político en el Palacio Miramar de San Sebastián, con el primer Consejo de Gobierno tras la época estival. El encuentro, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, servirá para fijar los retos y prioridades para los próximos meses.
Entre las cuestiones prioritarias del Ejecutivo Vasco, destacan aquellas transcendentales en las que ya han venido trabajando con el firme propósito de seguir fortaleciendo la agenda vasca, como son las ligadas a salud, vivienda, industria, el impacto de los aranceles o el foro de seguridad, entre otros.
También sigue marcado en rojo el calendario de transferencias pendientes, condicionado por la actual situación política española, así como por el escenario de incertidumbre internacional.
En la agenda de septiembre figura además el primer pleno de política general de Imanol Pradales, ya que el año pasado no se celebró porque acababa de formarse el gobierno.
A las puertas de este inicio de curso político en Euskadi, que comenzará con la tradicional foto de familia del lehendakari junto a sus consejeras y consejeros, Pradales ha compartido una serie de reflexiones en su perfil de Linkedin.
Tras hacer un repaso del panorama internacional y estatal, que califica de convulso e inestable, el lehendakari sostiene que la receta del Gobierno Vasco pasa por la estabilidad, los acuerdos y la colaboración.
