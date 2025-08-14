El Gobierno Vasco creará un Consejo Interreligioso para evitar situaciones como las de Jumilla
El director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra, ha subrayado que "todas las religiones tienen derecho a poder desarrollar sus actividades desde un principio de no discriminación", por lo que "no son aceptables actitudes" como las registradas en Jumilla respecto a la comunidad islámica.
"No se pueden hacer diferencias entre culturas, entre religiones, a la hora de profesar sus manifestaciones", ha reivindicado Ezkerra, que ha explicado que la Ley vasca de lugares o centros de culto y diversidad religiosa regula, en el artículo 5, los equipamientos de titularidad pública o el espacio público para usos temporales de actividades religiosas, estableciendo que "no se puede realizar ningún tipo de discriminación entre una petición de una asociación de este ámbito, una comunidad".
En este marco, ha explicado que en Euskadi existe desde el año 2018 una comisión de colaboración con la comunidad islámica, con "un plan de trabajo a cuatro años, una agenda anual, y se intenta poner en valor la aportación que hace la comunidad islámica en Euskadi, y buscar también cuáles son las vías de convivencia y hacer un rechazo total a cualquier tipo de terrorismo o de cultura violenta".
Además, se está trabajando en la actualidad en el decreto de desarrollo del Consejo Interreligioso Vasco. Según ha explicado, se ha firmado la orden de inicio para hacer este decreto (unos procesos que suelen durar "ocho o nueve meses") si bien se ha empezado a trabajar ya con las confesiones con presencia en Euskadi para "tenerlo todo preparado para cuando esté en marcha poder empezar con un plan de trabajo ya firme".
Así, se ha producido ya "una primera sesión de diálogo con las ocho confesiones y religiones que en Euskadi tienen declaración de notorio arraigo y tienen presencia" para presentarles el contenido del decreto y abrir un plazo de aportaciones. Se volverán a reunir en septiembre.
La previsión es que el Consejo, que va a tener un carácter consultivo, esté formado por representantes de los tres niveles de la Administración y del mismo número de representantes de confesiones, comunidades o asociaciones expertas en el ámbito interreligioso.
Su función será aconsejar a las Administraciones Públicas en todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso y en cuestiones de planeamiento, y "también atender a todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso", ha explicado.
