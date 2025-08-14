Eusko Jaurlaritzak Erlijioen arteko Kontseilua sortuko du, Jumillako gisako egoerak saihesteko
Txema Ezkerra Eusko Jaurlaritzako Aniztasun, Bizikidetza eta Belaunaldien arteko Elkartasuneko zuzendariak Radio Euskadin azpimarratu duenez, "erlijio guztiek dute beren jarduerak diskriminaziorik ¡gabe garatu ahal izateko eskubidea", eta, beraz, "ez dira onargarriak" Jumillan komunitate islamiarrarekiko izanda diren "jarrerak".
"Ezin da desberdintasunik egin kultuen artean, erlijioen artean, adierazpenak egiteko orduan", aldarrikatu du Ezkerrak. Azaldu duenez, kultu-lekuen edo -zentroen eta erlijio-aniztasunaren euskal Legeak, 5. artikuluan, titulartasun publikoko ekipamenduak edo erlijio-jarduerak aldi baterako erabiltzeko espazio publikoak arautzen ditu, eta ezartzen du" ezin dela inolako bereizkeriarik egin eremu horretako elkarte batek, erkidego batek, egindako eskaera baten artean".
Euskadin 2018tik komunitate islamiarrarekin lankidetza-batzorde bat dagoela azaldu du, "lau urterako lan-plan batekin, urteko agenda batekin, eta komunitate islamiarrak Euskadin egiten duen ekarpenari balioa ematen saiatzen, baita bizikidetza-bideak zeintzuk diren bilatzen eta edozein motatako terrorismoari edo indarkeriazko kulturari erabateko gaitzespena egiten ere".
Gainera, Euskadiko Erlijioen arteko Kontseilua garatzeko dekretua lantzen ari dira gaur egun. Azaldu duenez, dekretu hori egiten hasteko agindua sinatu da ("zortzi edo bederatzi hilabete" iraun ohi duten prozesuak dira), baina Euskadin dauden konfesioekin lanean hasi dira dagoeneko, "dena prest izateko, martxan dagoenean lan-plan irmo batekin hasteko".
Horrela, "Euskadin errotze nabarmeneko adierazpena duten eta presentzia duten zortzi konfesio eta erlijioekin lehen elkarrizketa saioa" egin da dagoeneko, dekretuaren edukia aurkezteko eta ekarpenak egiteko epea irekitzeko. Irailean bilduko dira berriro.
Aurreikuspenen arabera, Kontseilua aholku-emailea izango da, eta Administrazioaren hiru mailetako ordezkariek eta erlijioen eremuan adituak diren konfesio, komunitate edo elkarteetako ordezkarien kopuru bereko ordezkariek osatuko dute.
Bere eginkizuna Administrazio Publikoei erlijioen arteko elkarrizketarekin eta plangintzarekin zerikusia duen guztian aholku ematea izango da, baita "erlijioen arteko elkarrizketarekin zerikusia duen guztiari arreta ematea ere", azaldu du.
Bilbok segurtasuna indartuko du Aste Nagusira begira, edozein erasoren prebentzioan arreta jarrita
Gainera, alkoholemiaren eta drogen kontsumoaren prebentziozko kontrolak indartuko dira, eta legez kanpoko kaleko salmenta ere kontrolatuko da. Herritarrek edozein unetan jarri ahal izango dituzte salaketak.
Alerta laranja: Ostirala asteko egunik beroena izango da
Alerta laranja Hego Euskal Herri osoan izango da indarrean, kostan salbu. Iragarpenaren arabera, tenperatura 40 gradutik gorakoa izango daBizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta kostaldean 35 gradura iritsiko dira termometroak.
Zergatik bihurtu dira baso-suteak lehen baino arriskutsuagoak?
60ko hamarkadan, suteak 1. eta 2. mailakoak ziren, baina denborak aurrera egin ahala, sute horiek areagotu egin dira, eta, azken hamarkadetan, oso larriak izatera igaro dira, bosgarren eta seigarren mailakoak.
Hiru pertsona hil dira dagoeneko Espainiako suteetan
10.000 pertsona etxetik atera behar izan dira Estatuan suteengatik; Zamora, Leon eta Ourense kiskaltzen ari dira. 30 bat sute aktibo daude, horietatik 14 larriak, eta zortzi autonomia erkidego alertan daude sugarrengatik.
Eneko Goiak jaien lehen egunen "balantze positiboa" egin du eta Aste Nagusiaz gozatzen jarraitzeko deia egin die herritarrei eta bisitariei
Donostiako alkateak azpimarratu duenez, ez da "gertakari aipagarririk" izan, eta hori "albiste ona" dela uste du. Aste nagusia alaitasunez, giro onean eta umorez gozatzen jarraitzeko deia egin du Eneko Goiak.
Nafarroak 11 tularemia kasu baieztatu ditu aurten, eta horietako zazpik ospitaleratzea behar izan dute
2024an, bi kasu diagnostikatu ziren. Ultzama, Larraun eta Iza ibarretan izan dira kasu gehien. Lau kasutan gaixoek karraskarien gorpuak ukitu zituzten, eta beste lautan, berriki izan zuten kaparren ziztada. 2025ean 60 kasu baino gehiago baieztatu dira Espainiako Estatuan.
Bilboko Udalak eta konpartsek eraso matxisten, arrazisten eta LGTBIQfobikoen aurkako kanpaina aurkeztu dute Aste Nagusirako
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok erakundeen eta herritarren "konpromisoa eta erantzukizun partekatua" eskatu ditu, eraso matxista, arrazista eta LGTBIQfobikorik gabeko Aste Nagusia bizitzeko.
Arrisku handiko baso-sute askok kontrolik gabe jarraitzen dute Espainian
Dozenaka baso-sutek Espainiako hainbat puntu astintzen jarraitzen dute, eta dagoeneko milaka hektarea kiskali dituzte. Suhiltzaileak sute-egun berri bati aurre egiten ari dira asteazken honetan, eta foku nagusiak Ourensen, Leonen eta Zamoran daude.
Bost pertsona espetxeratu dituzte Donostian pertsona bat jipoitzeagatik, hura lapurtzeko
Gertaera igandean izan zen, 7:30ean, Egiako pasabidean, Gipuzkoako hiriburuko autobus geltokiaren inguruan, bost pertsonak beste bati eraso egin zietenean, lapurtzeko. Epaileak bostak espetxeratzeko agindu du eman du.