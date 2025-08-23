El lehendakari, “preparado para navegar en la incertidumbre” en el nuevo curso político
Pradales, en una carte en Linkedin, aboga por fortalecer el proyecto europeo ante retos internacionales como los aranceles de Trump, la guerra de Ucrania o el genocidio en Gaza.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por fortalecer la unidad en la UE y asegura estar “preparado para navegar en la incertidumbre” ante los nuevos retos nacionales e internacionales en el nuevo curso político que comenzará en breve.
En una carta publicada en su cuenta de Linkedin, el lehendakari se ha acordado en primera instancia de las personas que han tenido que trabajar durante el verano, y ha tenido una especial mención para “quienes están dejándose la piel en la extinción de incendios, salvando cientos de vidas”.
Pradales muestra en la carta su preocupación por la situación internacional actual, y ha responsabilizado a Trump, Putin y al actual Gobierno de Israel de ser los culpables.
Del primero, ha dicho que ofreció “cero concesiones a su aliada histórica” en referencia a la UE, por el acuerdo arancelario, mientras que recibió con “guantes de seda” al presidente ruso, “autócrata sobre el que pende una orden de arresto de la Corte Penal Internacional de la Haya por presuntos crímenes de guerra”.
En opinión del líder jeltzale ambos tienen en común “el deseo de instaurar un nuevo orden”: “La ley del más fuerte”. Ante ello, apuesta por fortalecer el proyecto europeo, y ve “un rayo de esperanza” en la “imagen que nos ofrecían los principales líderes europeos arropando al presidente Zelensky en la Casa Blanca”.
Respecto a Gaza, denuncia que la comunidad internacional es “cada vez más impotente a la hora de velar por los derechos humanos”, y ha condenado el “genocidio que está perpetrando el actual Gobierno de Israel” en Palestina.
También ha tenido palabras para la situación política del Estado español, criticando que “la instrumentalización partidista descarada de desafíos colectivos como la integración de las personas migrantes, la sostenibilidad o el cambio climático”, haciendo referencia a los episodios de Torre Pacheco, Jumilla y los incendios.
Por todo ello, Pradales ha reafirmado que la posición del Gobierno Vasco “es clara: estabilidad, acuerdos y colaboración”, para que “Euskadi siga creciendo como País y en bienestar; fortaleciendo el empleo de calidad, la seguridad, el acceso a la vivienda y los servicios públicos”.
