Lehendakaria, urte politiko berrian "ziurgabetasuna nabigatzeko prest" 

Pradalesek Europako proiektua indartzearen alde egin du nazioarteko erronken aurrean, Trumpen muga-zergen, Ukrainako gerraren edo Gazako genozidioaren aurrean, besteak beste.

Elkarrizketa Imanol Pradales lehendakariari Boiseko Jaialdian, 2025
Lehendakaria, Imanol Pradales. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak EBren batasuna indartzearen alde egin du, eta laster hasiko den urte politiko berriaren erronka nazional eta internazionalen aurrean "ziurgabetasuna nabigatzeko prest" dagoela adierazi du.

Linkedineko bere kontuan argitaratutako gutun batean, lehendakariak udan lan egin behar izan duten pertsonak oroitu ditu, "zerbitzu publikoek funtzionatuko dutela bermatzen jarraitzen dutenak, eta pertsonen segurtasuna eta babesa zaintzen dutenak, besteak beste, gure osasunaren edo segurtasunaren alde lan egiten duten profesionalak, baita suteak itzaltzen larrua uzten ari direnak ere". "Nire elkartasun osoa helarazten dizuet, eta ziurtatzen dizuet Jaurlaritzaren eta euskal erakundeen babesa jasotzen jarraituko duzuela", erantsi du.

Pradales kezkatuta agertu da nazioarteko egoerarekin, eta Trump, Putin eta Israelgo egungo gobernua jo ditu horren errudun.

Trumpi buruz esan du muga-zergen aferan ez duela atzerapausorik eman, "zero kontzesio" egin dizkiola "bere aliatu historikoari, Europako demokrazia gehienak biltzen dituen proiektuaren ordezkari nagusiari", eta "zetazko eskularruak" jantzi duela "autokrata" bat hartzeko, "Hagako Nazioarteko Zigor Auzitegiak ustezko gerra-krimenengatik atxilotzeko agindua eman ondoren".

Horren arabera, "Trumpek eta Putinek duten beste ezaugarri komun bat da ordena berri bat ezarri nahi dutela, non nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioak, besteak beste lurraldearen osotasuna, indartsuenaren legearen mende jartzen diren, eta merkataritzak ez duen arau justu eta orekatuetan oinarritutako oparotasun partekatua bilatzen, menderatzeko tresna gisa ulertzen delako, zero batzen duen joko bat, non batek irabazteko besteak galdu behar duen". Horren aurrean, Europako proiektua indartzearen alde egin du, eta "itxaropen-izpi bat" bezala hartu du "Europako buruzagi nagusiek Zelenski presidentea Etxe Zurian babestuz eman ziguten irudia".

Gazari dagokionez, "Israel Gazan egiten ari den erabateko basakeriaren zigorgabetasuna giza eskubideak eta pertsona ahulenak zaintzeko orduan gero eta ezinduagoa den nazioarteko komunitate baten beste sintoma bat da", Pradalesen aburuz. "Gaur, itxura guztien arabera, Gaza Cityko erabateko inbasioa izango denaren atarian, joan den ekainaren 5ean Eusko Legebiltzarrean onartu genuen adierazpen instituzionala balioetsi behar dugu, Israelgo egungo gobernua Palestinako biztanleria zibilaren aurka egiten ari den genozidioa publikoki eta ñabardurarik gabe gaitzetsiz, eta herri palestinarrak bere Estatu aske eta subiranoa sortzeko duen eskubidea aitortuz", gaineratu du lehendakariak.

Espainiako Estatuaren egoera politikoa hizpide, "distantziak alde batera utzita noski, ez da itxaropentsua", horren ustez, eta honela azaldu du: "Suteek eta hauek gizakiengan eta ingurumenean utzitako ondorioek, Torre Pachecoko istiluek eta Jumillako polemika erlijiosoak izendatzaile arriskutsu komun bat dute: erronka kolektiboen instrumentalizazio alderdikoi lotsagabea, besteak beste, migratzaileen integrazioarena, jasangarritasunarena edo klima-aldaketarena. DANArekin gertatu zen bezala, giza dramak berak ere ezin du eragotzi espiral polarizatzailea areagotzea eta tentsionamendua eta kalkulu politikoak gailentzea"  

"Estatuari eskatzen zaion maila eta instituzioen arteko beharrezko lankidetza ez dira inondik ere ageri ordezkari publiko askorengan, eta horrek desafekzioaren sua bizitu eta alderdi populisten eta muturrekoen itxaropenak gizendu besterik ez du egiten", erantsi du.

Hori dela eta, Pradalesen esanetan, "Eusko Jaurlaritzan gure jarrera argia da: egonkortasuna, akordioak eta lankidetza. Erakundeen artekoa eta publiko-pribatua". Euskadik "kalitatezko enplegua, segurtasuna, etxebizitzarako sarbidea eta zerbitzu publikoak indartuz Herri gisa eta ongizatean hazten jarrai dezan". 

Lehendakariaren hitzetan, "errealitate horrekin ‘birkonektatu’ behar dugu urte politiko berriaren hasieran. Errealistak izanda, eraginkortasunez jokatuta, ikuskizunik eman gabe, eta derrotismoan edo etsipenean erori gabe. Euskadi herri gisa eta ongizatean hazten jarraitzeko ilusioarekin; kalitatezko enplegua, segurtasuna, etxebizitzarako sarbidea eta zerbitzu publikoak indartuta. (...) Prest gaude horretarako, ziurgabetasuna nabigatzeko, gure historiako une askotan egin izan dugun bezala. Uda amaitzen ari da. Lana dago egiteko eta indarberrituta gaude. Garaikoetxea lehendakariak Ajuria Enean egin genion omenaldian esan zidan bezala: Adi… eta zezenari adarretatik".

