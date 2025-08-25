Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria, Miramar Jauregian
Lehendakariak, sailburuekin batera, urte politiko honetarako helburuak aztertuko ditu Gobernu Kontseiluaren lehenengo bileran, uda garaiko eten laburraren ondoren.
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bilerak hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatzeko balioko du.
Eusko Jaurlaritzaren lehentasunezko gaien artean, nabarmentzekoak dira euskal agenda indartzen jarraitzeko helburu sendoarekin hilabeteotan landu dituzten gai garrantzitsuak, hala nola osasunari, etxebizitzari, industriari, muga-zergen eraginari eta segurtasun-foroari lotutakoak, besteak beste.
Eskualdatu gabe dauden transferentziei dagoekien egutegiak egitekoen zerrendan jarraitzen du; Espainiako egungo egoera politikoak eta nazioarteko ziurgabetasun-egoerak baldintzatuta.
Iraileko agendan, gainera, Imanol Pradalesen politika orokorreko lehen osoko bilkura agertzen da, iaz ez baitzen egin, gobernua osatu berri zegoelako.
Urte politikoaren hasieraren atarian, Pradalesek egungo egoeraren gaineko gogoetak egin eta bere LinkedIneko bere profilean partekatu ditu.
Nazioarteko eta Estatuko egoera asaldatua eta ezegonkorraz hausnartu ondoren, lehendakariak nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak egonkortasuna, akordioak eta lankidetza bultzatuko dituela.
Osteguneko bilera lehendakariaren eta bere sailburuen ohiko talde-argazkiarekin hasiko da.
Politikari buruzko albiste gehiago
Jose Maria Aierdiren iritziz, txikiagoa izan arren, aurtengo uzta kalitate handikoa izango da
Kontsumitzaileek “justuki” baloratuko dutela aurtengo ardoaren kalitatea espero du Foru Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen kontseilariak. Suteei dagokienean, Nafarroan “egiten den prebentzio lana” azpimarratu du eta bide horretatik jarraitu behar dela adierazi du.
Otegi eta Junqueras Donostian batzartuko dira Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertzeko
Horrela, astelehen honetan ekingo dio EH Bilduk Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortari.
Suteen kudeaketari buruzko polemikak Espainiako urte politiko berriaren hasiera baldintzatuko du
Begoña Gomezen kasua, Leire Diaz PSOEko "iturgina", klima-aldaketari buruzko Estatu ituna, Huaweirekin sinatutako kontratua eta beste batzuk izango dira Kongresuan eta Senatuan urte politikoaren hasiera markatuko duten gaiak.
Lehendakaria, urte politiko berrian "ziurgabetasuna nabigatzeko prest"
Pradalesek Europako proiektua indartzearen alde egin du nazioarteko erronken aurrean, Trumpen muga-zergen, Ukrainako gerraren edo Gazako genozidioaren aurrean, besteak beste.
ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sarek Bilbon, "gatazkaren ondorioak" gainditzeko
Urtero bezala, ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sare mugimenduak Bilboko Aste Nagusian, “badelako garaia sufrimendua gainditu eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzeko, indarkeria guztietako biktimak gogoan izanda”.
Ezkaban fusilatutako anarkista gazte baten gorpuzkiak familiari eman dizkiote
Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako kontseilari Ana Ollo izan du buru Ignacio Francisco Canedaren gorpuzkiak senitartekoei emateko ekitaldiak. AEBn jaiotako anarkista gazte hori Gerra Zibilean San Kristobal gotorlekutik ihes egiten saiatu ondoren fusilatu zuten. 1936ko ekainetik zegoen bertan preso, bere aktibismo politikoagatik.
Txiki eta Otaegiren oroimenezko muralari eraso egin diote Durangon
Haien aurpegiak eta muraleko leloa zirriborraturik agertu dira eta etarras idatzi dute erasotzaileek. Ernaik salatu duenez, "eraso faxistek eta espainolistek ez dute tokirik", eta murala auzolanean berregiteko deia egin dute.
Pernando Barrena: “Maliko etorkin guztiak gerratik ihesi datoz. Zein alde dago Malikoa eta Ukrainakoa izatearen artean?”
Erantzunean “oso jarrera arrazistak” ikusten ditu EH Bilduren europarlamentariak, eta, horiek desagerrarazi ezea, Europak asilo eskubidearen zentzua zaborrera botata izango duela salatu du Euskadi Irratian.
Ernaik independentziaren aldeko manifestazioa deitu du Donostian, irailaren 14an
'Ekin eta bultza' lelopean, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatu nahi dute. Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren 50. urteurrena ere oroituko dute.