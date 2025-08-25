URTE POLITIKOAREN HASIERA

Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria, Miramar Jauregian

Lehendakariak, sailburuekin batera, urte politiko honetarako helburuak aztertuko ditu Gobernu Kontseiluaren lehenengo bileran, uda garaiko eten laburraren ondoren.

(Foto de ARCHIVO) Imanol Pradales preside el Consejo del Gobierno Vasco para iniciar su año político, en el Palacio de Miramar, a 29 de agosto de 2024, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Con esta cita, el ejecutivo de coalición PNV-PSE-EE retoma su actividad, una vez finalizado el parón de agosto y tras una intensa agenda pública en julio. Tal como avanzan fuentes de Lehendakaritza, entre otras cuestiones, el lehendakari tiene previsto explicar a sus consejeros y consejeras los diversos "pactos de país" que ambiciona consensuar durante los próximos meses, entre los que se encuentran la firma de un código ético para el ejercicio de la política en Euskadi o un acuerdo para la mejora de Osakidetza. Arnaitz Rubio / Europa Press 29/8/2024 2024ko lehen Gobernu Kontseilua. Artxiboko argazkia: Europa Press
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bilerak hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatzeko balioko du.

Eusko Jaurlaritzaren lehentasunezko gaien artean, nabarmentzekoak dira euskal agenda indartzen jarraitzeko helburu sendoarekin hilabeteotan landu dituzten gai garrantzitsuak, hala nola osasunari, etxebizitzari, industriari, muga-zergen eraginari eta segurtasun-foroari lotutakoak, besteak beste.

Eskualdatu gabe dauden transferentziei dagoekien egutegiak egitekoen zerrendan jarraitzen du; Espainiako egungo egoera politikoak eta nazioarteko ziurgabetasun-egoerak baldintzatuta.

Iraileko agendan, gainera, Imanol Pradalesen politika orokorreko lehen osoko bilkura agertzen da, iaz ez baitzen egin, gobernua osatu berri zegoelako.

Urte politikoaren hasieraren atarian, Pradalesek egungo egoeraren gaineko gogoetak egin eta bere LinkedIneko bere profilean partekatu ditu.

Nazioarteko eta Estatuko egoera asaldatua eta ezegonkorraz hausnartu ondoren, lehendakariak nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak egonkortasuna, akordioak eta lankidetza bultzatuko dituela.

Osteguneko bilera lehendakariaren eta bere sailburuen ohiko talde-argazkiarekin hasiko da.

