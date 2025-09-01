Salvador Illa se reunirá mañana con Puigdemont en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro, que tendrá lugar a las 16:30 horas.

La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la reunión que mantendrá mañana en Bruselas con el líder de JxCat, Carles Puigdemont, ya "toca" para "enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".

Así lo ha dicho en una entrevista simultánea en TV3 y Catalunya Ràdio con motivo del inicio del curso político, poco después de que se anunciase la reunión que tendrá mañana con Puigdemont en Bruselas, la primera que mantienen tras su nombramiento como president.

Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que el año pasado lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès.

"Era el momento de hacer esto. La amnistía es constitucional, me hubiese gustado que esta reunión se produjese aquí, en el salón de la Virgen de Montserrat -en el Palau de la Generalitat-, y haberlo hecho hace bastantes meses. Lo haremos ahora, y de esta manera", ha aclarado Illa.