Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da bihar Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.
Salvador Illa Generalitateko presidentea Carles Puigdemont presidente ohiarekin bilduko da astearte honetan, Kataluniako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzaren egoitzan.
Generalitateko Gobernuak astelehen honetan eman du bileraren berri, ohar bidez; bilera 16:30ean izango da.
Bilera Illa presidente izendatu ondoren egiten duten lehena izango da, eta ateak itxita egingo da.
Salvador Illa Generalitateko presidenteak adierazi duenez, Carles Puigdemont JxCate alderdiaren buruzagiarekin bihar Bruselan egingo duen bileran "mezu bat bidaltzeko" garaia da.
Hala esan du TV3n eta Catalunya Radion egindako elkarrizketan, urte politikoaren hasiera dela eta.
Joan den urtean, Jordi Pujol, Jose Montilla, Artur Mas, Quim Torra eta Pere Aragones presidenteekin bildu ostean, Puigdemont da Illa Generalitateko presidentearekin bildu ez den presidente ohi bakarra.
"Hori egiteko unea da. Amnistia konstituzionala da, gustatuko litzaidake bilera hau hemen egitea, Montserrateko Ama Birjinaren aretoan, Generalitatearen Jauregian, eta duela hilabete dezente egin izana. Orain egingo dugu, nahi genuen moduan egin ere", argitu du Illak.
