Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da bihar Bruselan

Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.

ARNES, 30/08/2025.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza la segunda jornada de la III Reunión de Gobierno, que se celebra en Arnes. Cataluña inicia el nuevo curso político, el segundo de Salvador Illa al frente de la Generalitat, que estará marcado por la negociación de la financiación singular, el posible retorno del expresident Carles Puigdemont y la consolidación de un ejecutivo con minoría parlamentaria capaz de aprobar presupuestos. EFE/ Rubén Moreno/Generalitat De Cataluña SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Salvador Illa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Salvador Illa Generalitateko presidentea Carles Puigdemont presidente ohiarekin bilduko da astearte honetan, Kataluniako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzaren egoitzan.

Generalitateko Gobernuak astelehen honetan eman du bileraren berri, ohar bidez; bilera 16:30ean izango da.

Bilera Illa presidente izendatu ondoren egiten duten lehena izango da, eta ateak itxita egingo da.

Salvador Illa Generalitateko presidenteak adierazi duenez, Carles Puigdemont JxCate alderdiaren buruzagiarekin bihar Bruselan egingo duen bileran "mezu bat bidaltzeko" garaia da.

Hala esan du TV3n eta Catalunya Radion egindako elkarrizketan, urte politikoaren hasiera dela eta.

Joan den urtean, Jordi Pujol, Jose Montilla, Artur Mas, Quim Torra eta Pere Aragones presidenteekin bildu ostean, Puigdemont da Illa Generalitateko presidentearekin bildu ez den presidente ohi bakarra.

"Hori egiteko unea da. Amnistia konstituzionala da, gustatuko litzaidake bilera hau hemen egitea, Montserrateko Ama Birjinaren aretoan, Generalitatearen Jauregian, eta duela hilabete dezente egin izana. Orain egingo dugu, nahi genuen moduan egin ere", argitu du Illak.

 

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 29 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). EH Bildu reúne en San Sebastián a la Mesa Política de Hegoalde, coincidiendo con el inicio del curso político, en la que se analizan y trabajan los objetivos del curso, entre ellos, y de manera especial, la convocatoria de la Conferencia Política que tendrá lugar el 20 de septiembre en Tabakalera. Unanue / Europa Press 29/8/2025
EH Bildu Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lortzeko prest dago, "politika publikoak aldatzeko" bada

Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua. 

