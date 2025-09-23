Goia plantea desplazar la cafetería para ampliar la zona de espera de la estación de autobuses de San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha planteado que se podría desplazar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar esta infraestructura.



En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local, Goia, preguntado por las declaraciones que realizó recientemente en un foro del Diario Vasco sobre el hecho de que la estación se habría quedado pequeña, ha indicado que la estación de autobuses donostiarra "está sufriendo el retraso de la llegada del tren de alta velocidad".



"En su momento la previsión que se hacía era que gran parte de los autobuses que en este momento utilizan esa instalación, que son con destino-origen Vitoria y destino-origen Bilbao, tendieran a desaparecer una vez puesto en servicio el servicio del tren de alta velocidad 'Y' vasca", porque "es más competitivo", pero ello se está "demorando muchísimo". "No sabemos qué año vamos a poder utilizar el tren de alta velocidad", ha lamentado.



A ello ha añadido que "el aumento de tráficos de otros orígenes y destinos", hacen que los espacios de esta estación, "sobre todo de espera", sean "escasos". En este contexto, ha indicado que "de forma muy preliminar", se ha abordado las posibilidades para ampliar dicha estación.



Goia ha apuntado que, "en una primera aproximación, el espacio que podría ser es el que queda a mano izquierda, soterrado, una vez pasado el puente de María Cristina". Así, ha planteado que se podría "tratar de desplazar el servicio de cafetería" de la estación, para que el espacio que ocupa actualmente "pudiera dar mayor aire a lo que es la zona de espera".



"Es un análisis muy preliminar en el que tenemos que seguir trabajando y analizando y viendo las posibilidades reales, pero está sobre la mesa", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que no hay un plazo concreto para abordar esta cuestión pero, en todo caso, "no va a ser una cosa que se eternice".