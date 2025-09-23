Donostia
Goiak Donostiako autobus geltokiko kafetegia lekuz aldatzea proposatu du, itxarongunea handitzeko

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eneko Goia Donostiako alkateak mahai gainean jarri du autobus geltokiko kafetegia lekuz aldatzeko aukera, geltokiko itxarongunea handu ahal izateko.

Duela egun batzuk, Diario Vascoren foro batean, geltokia txiki geratzearen inguruan egin zituen adierazpenei buruz galdetu diote astearte honetan Tokiko Gobernu Batzarraren ostean emandako prentsaurrekoan, eta, bertan, Goiak adierazi du Donostiako autobus geltokia "abiadura handiko trenaren iritsieraren atzerapena pairatzen" ari dela.

Donostiako alkatearen arabera, "garai batean aurreikusi zen gaur egun instalazio hori erabiltzen duten autobus askok, Gasteiz eta Bilbo jatorri-helmuga dutenek, desagertuko zirela 'euskal Y' abiadura handiko trenaren zerbitzua martxan jartzean", baina "asko atzeratzen" ari da. "Ez dakigu zein urtetan erabili ahal izango dugun abiadura handiko trena", deitoratu du.

Horri gehitu dio "beste jatorri eta helmuga batzuetako trafikoen gorakadaren ondorioz" geltoki horretako espazioak, "batez ere itxarongunekoak", "txiki" geratzen direla. Testuinguru horretan, esan du geltokia handitzeko aukerarik ba ote den aztertzen hasi direla. 

Goiak adierazi duenez, "lehen kolpean, egokia izan daiteke ezkerrean geratzen den espazioa, lurpean, Maria Kristina Zubia igaro ondorengoa". Hala, geltokitik "kafetegi zerbitzua lekualdatzen saiatu" litekeela planteatu du, gaur egun hartzen duen espazioak "itxaroteko eremuari aire handiagoa eman diezaion".

"Oso-oso atariko azterketa bat da, eta lanean jarraitu behar dugu, benetako aukerak aztertzen eta ikusten, baina mahai gainean dago", adierazi du, eta zehaztu du ez dagoela epe zehatzik gaiari heltzeko, baina, nolanahi ere, "ez da izugarri luzatuko den kontua izango".

Donostia Donostiako Udala Eneko Goia Abidadura Handiko Trena Politika

Gazako sarraskiaren aurrean, Europak “jarrera irmoagoa eta batuagoa” behar duela esan du gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak, Europar Batasunak Espainian dituen enbaxadoreei egindako harreran. Tartean, Alemania, Italia, eta Herbehereetako  enbaxadoreak zeuden, Palestinako estatua aitortu ez dutenak. Lehendakariak dioenez, jarrera irmoagoa ez izateak “sinesgarritasuna kentzen dio” Europar Batasunari.
