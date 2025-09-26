El TSJPV y el Gobierno Vasco reclaman un aumento de la plantilla ante la saturación de los juzgados
La falta de jueces y la saturación del sistema judicial ha sido la principal demanda del acto de apertura del Año Judicial de Euskadi que ha tenido lugar este viernes en Bilbao. Ante la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, han pedido reforzar la planta judicial de los tribunales vascos y más medios para dar respuesta a la "saturación" de los juzgados vascos. El ministro ha anunciado la creación de 2500 plazas en tres años.
En su discurso, Subijana ha reclamado la creación de más plazas judiciales para hacer frente al "déficit de la planta judicial en Euskadi", porque es "el punto más vulnerable del sistema de justicia" de la comunidad. El máximo representante del TSJPV ha realizado una radiografía de la situación del sistema institucional subrayando que los índices de congestión "siguen al alza". Ha apuntado que en Euskadi tenemos 10,1 juezas y jueces por 100 000 habitantes (7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea).
Según los datos que ha ofrecido, los juzgados más saturados son los de Instancia de las tres capitales vascas y los de Barakaldo, así como los de lo Social de Bilbao. Sin embargo, también ha advertido de que comienzan a "atisbarse puntos de tensión en el orden penal con un alargamiento del tiempo de duración media de los enjuiciamientos".
En este sentido, ha pedido una "plafinificada convocatoria de plazas que tenga en cuenta las necesidades existentes y las que se pueden generar con la jubilación los próximos años".
Asimismo, ha aprovechado la ocasión para criticar que las últimas decisiones adoptadas en el CGPJ y el Gobierno español "no transitan en esa dirección". Ha lamentado que, tras la solicitud de creación de una plaza judicial adicional en cada uno de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se haya publicado un Real Decreto aceptando la creación de una sola plaza para Barakaldo. También ha explicado que la propuesta que el CGPJ aprobó en julio y remitió al Ministerio de Justicia considera "imprescindible" la creación de cinco nuevas plazas judiciales en la CAV, pero ninguna ellas está entre las prioritarias.
Por su parte, el lehendakari Pradales ha apuntado que para que la Justicia responda a las expectativas de una sociedad "cada vez mas exigente", debe ser "eficaz, rápida, moderna, humana, universal y cercana". En este sentido, ha insistido en que se necesita "contar con los medios humanos necesarios" y recordado que este aspecto "no depende directamente de Euskadi".
El ministro de Justicia Félix Bolaños también se ha referido a la carga de trabajo de los jueces, en unas declaraciones ante los medios comunicación. Ha defendido que la "transformación" de la Justicia que está acometiendo el Gobierno central dará respuesta a los "cuellos de botella" que existen y conseguirá que los jueces y magistrados de España "tengan una carga de trabajo más razonable".
Ha explicado que en las Cortes están tramitando normas como la Ley de ampliación y reforzamiento de la carrera fiscal y judicial y que, gracias a ella, en tres años, se ampliará la plantilla de jueces y fiscales en el Estado en 2500 plazas. "En tres años se hará la mayor oferta de empleo público para jueces y fiscales de la historia de la democracia, mediante una regularización extraordinaria para jueces sustitutas (el 80% son mujeres) y con 1.500 plazas de jueces y fiscales en tres años (2025-2027)", ha apuntado.
