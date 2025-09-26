URTE JUDIZIALAREN HASIERA
EAEko Auzitegi Nagusiak eta Jaurlaritzak epaitegietako plantilla handitzea eskatu dute, “gainezka daudelako”

Lehendakariak eta Auzitegi Nagusiko presidenteak EAEko epaitegien saturazioa salatu dute Urte Judizialaren irekiera ekitaldian. Justizia ministroak hiru urtetan 2.500 plaza sortuko direla Estatuan iragarri du.

Felix Bolaños Justizia ministroa, Imanol Pradales lehendakaria eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea Urte Judizialaren irekierako argazkian. EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Epailerik eza eta sistema judizialaren saturazioa izan dira ostiral honetan Bilbon egin den Euskadiko Urte Judizialaren irekiera ekitaldiko hizpide nagusiak. Felix Bolaños Presidentetza, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroa bertan zela, Imanol Pradales lehendakariak eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak euskal auzitegien planta judiziala indartzea eskatu dute,  epaitegien "saturazioari" erantzuteko ahal izateko. Ministroak hiru urtetan 2.500 plaza sortuko direla iragarri du.

Bere hitzaldian, Subijanak epaitegietan lanpostu gehiago sortzea eskatu du, "Euskadiko planta judizialaren defizitari" aurre egiteko, erkidegoko "justizia sistemaren punturik ahulena" hori dela irizten diolako.  EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko ordezkari nagusiak sistema instituzionalaren egoeraren erradiografia egin du eta lan pilaketaren indizeek  gorantz jarraitzen dutela azpimarratu du. EAEn 100.000 biztanleko 10,1 epaile ditugula adierazi du, Europar Batasuneko batez bestekoa baino zazpi puntu gutxiago.

Eman dituen datuen arabera, hiriburuetako eta Barakaldoko instantzia-epaitegiak dira saturatuenak, baita Bilboko lan-arlokoak ere. Hala ere, ohartarazi du "tentsio-puntuak" ikusten hasi direla zigor-arloan, "batez besteko iraupena luzatuta".

Zentzu horretan, "dauden beharrak eta datozen urteetan erretiroarekin sor daitezkeenak kontuan hartuko dituen plazen deialdi plafinatua"eskatu du. 

Era berean, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (BJKN) eta Espainiako Gobernuak hartutako azken erabakiak "ez doazela norabide horretan" kritikatu du. Hala, deitoratu egin du emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegi bakoitzean plaza judizial gehigarri bat sortzeko eskaeraren ondoren, Barakaldorako plaza bakar bat sortzea onartzen duen Errege Dekretu bat argitaratu izana. Halaber, azaldu du BJKNk uztailean onartu eta Justizia Ministerioari igorri zion proposamenak "ezinbestekotzat" jotzen duela EAEn bost plaza judizial berri sortzea, baina horiek ez daudela lehentasunen artean.

Bestalde, Pradales lehendakariak esan du Justiziak "gero eta zorrotzagoa" den gizarte baten itxaropenei erantzuteko, "eraginkorra, azkarra, modernoa, gizatiarra, unibertsala eta hurbila" izan behar duela. Ildo horretan, "beharrezko giza baliabideak" behar direla nabarmendu du, eta gogorarazi du alderdi hori "ez dagoela zuzenean Euskadiren eskumenetan".

Felix Bolaños Justizia ministroak ere epaileen lan kargari buruz hitz egin du komunikabideen aurrean egindako adierazpenetan. Estatuko Gobernua egiten ari den Justiziaren "eraldaketak" egungo "oztopoei" erantzuna emango diela eta Espainiako epaile eta magistratuek "lan karga zentzuzkoagoa izatea" lortuko duela baieztatu du. 

Azaldu duenez, Gorteetan hainbat arau izapidetzen ari dira, hala nola karrera fiskala eta judiziala zabaltzeko eta indartzeko Legea, eta, horri esker, hiru urteren buruan, Estatuko epaile eta fiskalen plantilla 2500 lanpostutan handituko da. 

"Hiru urteren buruan, demokraziaren historiako epaile eta fiskalentzako lan-eskaintza publikorik handiena egingo da", esan du. Alde batetik, ordezko epaileentzako ezohiko erregularizazio bat iragarri du eta bestetik epaileen eta fiskalen 1.500 lanposturen eskaintza hiru urteren buruan (2025-2027).

EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

