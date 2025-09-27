CORRUPCIÓN
Begoña Gómez no comparece ante el juez en la causa por presunta malversación

Se trata de un trámite para poder juzgar a la mujer del presidente del Gobierno español por un jurado popular, por el nombramiento de su asesora en 2018. Tampoco han acudido a su citación los otras dos personas investidas, la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

begoña-gomez-esposa-pedro-sanchez comparecencia asamblea madrid-efe
Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Begoña Gomez ez da aurkeztu epailearen aurrean deklaratzeko, herri-epaimahai batek epaitzeko prozesuaren baitan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, no ha comparecido este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado, aunque estaba citada para que le concrete su imputación en la causa en la que la investiga por presunta malversación, dentro del proceso previsto en la ley del tribunal de jurado, que es por el que el magistrado ha propuesto juzgarla.

Gómez estaba citada por quinta vez desde que comenzó la investigación, en abril de 2024, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla.

Tampoco han acudido los otros dos investigados en esta pieza separada del proceso principal: la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los tres están investigados por presunta malversación, al creer Peinado que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez si esta ha desempeñado funciones privadas para ella, vinculadas a su faceta profesional, pero pagada con fondos públicos.

Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, centrado en delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

La diligencia de este sábado es la vista que determina la ley del tribunal de jurado, que tiene que celebrase en cinco días desde que el juez propuso seguir el procedimiento por este cauce (fue el martes) y que consiste en concretar la imputación en su contra y determinar el futuro de la causa. El juez precisó en su auto que los investigados acudan en persona.

Ahora, el juez decidirá la continuación del procedimiento o su sobreseimiento, en una futura resolución que es recurrible ante la Audiencia Provincial.

El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante jurado popular
