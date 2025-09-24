CASO BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado popular

En un auto, que puede ser recurrido, le ha citado a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, para una comparecencia previa.

begoña-gomez-esposa-pedro-sanchez comparecencia asamblea madrid-efe
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en una foto de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Begoña Gomez herri epaimahai batek epaitzea proposatu du Peinado epaileak, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita
El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez

En concreto, Peinado ha informado que acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Gómez, Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En un auto, al que ha tenido acceso Euskadi Irratia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, para "concretar la imputación" en una comparecencia previa.

En todo caso, el auto puede ser recurrido. 

