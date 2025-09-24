El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En concreto, Peinado ha informado que acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Gómez, Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En un auto, al que ha tenido acceso Euskadi Irratia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, para "concretar la imputación" en una comparecencia previa.

En todo caso, el auto puede ser recurrido.