Begoña Gomez herri epaimahai batek epaitzea proposatu du Peinado epaileak, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita

Datorren larunbatean epaitegira joateko dei egin dio, 18:00etan, aurretiazko agerraldia egin dezan. 

begoña-gomez-esposa-pedro-sanchez comparecencia asamblea madrid-efe
Pedro Sanchezen emaztea, Begoña Gómez, artxiboko argazki batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Begoña Gomez Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuaren emaztea herri epaimahai batek epaitzea proposatu du Juan Carlos Peinado epaileak, diru publikoa bidegabe erabiltzea leporatuta. 

Euskadi Irratiak jaso duen autoaren arabera, Peinado epaileak ondorioztatu du Espainiako Gobernuak diru publikoa bidegabe erabili zuela Gomezentzat aholkulari bat kontratatu zuenean. 

Gomez ez ezik, Cristina Alvarez aholkularia eta Francisco Martin —Espainiako Gobernuaren ordezkaria Madrilen— daude inputatua. 

Hiru inputatuak datorren larunbaterako, hilak 27, deitu ditu karguak modu ofizialean jakinarazteko.

Hala ere, epaitzeko erabakia ez da irmoa eta aldeek helegitea aurkez dezakete. 

Begoña Gomezek deklaratzeari uko egin dio Madrilgo Asanblean "helburu politiko argia" duela argudiatuta
Fiskaltzak Begoña Gomezen aurkako ikerketa artxibatzea eskatu du
