Begoña Gomez ez da aurkeztu epailearen aurrean, herri-epaimahai batek epaitzeko prozesuaren baitan
Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea zen, ustez diru publikoa bidegabe erabiltzearekin lotutakoa. Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia, eta Francisco Martin, Espainiako Gobernuaren ordezkaria Madrilen, ere ez dira aurkeztu.
Begoña Gomezek, Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, Juan Carlos Peinado epailearen aurrean deklaratu behar zuen larunbat arratsaldean, diru publikoa bidegabe erabiltzea leporatuta irekita dagoen ikerketaren baitan herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapide gisa. Hala ere, Gomez eta beste bi ikertuak ez dira epailearen aurrean aurkeztu. Horien abokatuak, ordea, epaile aurrera joan dira.
Gomez bosgarren aldiz deitu dute deklaratzera 2024ko apirilean ikerketa abiatu zenetik, eta Madrilgo 41. Instrukzio Epaitegian egin behar zuen.
Prozesu nagusitik bereizitako pieza honetan ikertutako beste bi ikertuak ere deitu dituzte deklaratzera: Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia Moncloan, eta Francisco Martin, Espainiako Gobernuaren ordezkaria Madrilen.
Ustez dirua bidegabe erabiltzeagatik ari dira ikertzen hirurak; izan ere, Peinadok uste du delitu zantzuak daudela 2018tik Cristina Alvarez Begoña Gomezen aholkulari gisa eginkizun pribatuak egin baditu harentzat, funts publikoekin ordainduta.
Pieza bereizi hori prozedura nagusitik kanpo doa. Prozedura nagusian, negozioetako ustelkeria, intrusismoa, eragimen-trafikoa eta bidegabeko jabetzea egozten dizkiote.
Larunbat honetako eginbidea zinpeko epaimahaiaren legeak zehazten duen izapide bat da. Epaileak prozesua bide horretatik jarraitzea proposatu zuenetik (asteartean egin zuen) bost eguneko epean egin behar da, eta haren kontrako inputazioa eta auziaren etorkizuna zehaztu behar ditu.
Izapide hori egin ondoren, epaileak prozesuarekin jarraitu edo ez erabakiko du. Hala ere, Lurralde Auzitegian helegitea jartzeko aukera egongo da.
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJk igande honetan Alderdi Eguna ospatuko duen zelaietan egon dira goizean Pradales eta Esteban
Igande honetan 49. edizioa izango duen Alderdi Egunean zentralitatea aldarrikatuko dute jeltzaleek. Forondan egingo dute ekitaldia, "Batzen gaituzten hariak" lelopean.
Txiki eta Otaegiren "faxismoaren aurkako borroka" babestu du EHKSk fusilamenduen 50. urteurrenean
EHKSk ekitaldi politikoa egin du gaur eguerdian Zarautzen, "Atzoko eta gaurko faxismoaren aurka", Juan Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi ETAko kideen fusilamenduaren 50. urteurrena dela eta. Frankismoaren kontra borrokatu zirenei omenaldia egin eta gaur egun ere borroka antifaxista beharrezkoa dela nabarmendu dute ekitaldian.
Eneko Andueza: "Hilda daude batzuen independentzia nahiak"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak estatutuari buruz hitz egin du Durangon egin duten Arrosaren Jaian. Euskal sozialisten buruak argi utzi du ez dutela "identitateen estatutu bat" babestuko.
PSE-EE "Euskadi gidatzeko prest" dagoela aldarrikatu du Anduezak
EAEko sozialisten idazkari nagusiak gobernu maila guztietan duten papera nabarmendu du, eta egonkortasun, aurrerapen eta kohesio aro berri baten buruzagitza hartzeko gaitasun handiena dutela esan du.
50 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela: senideek memoria eta aitortza aldarrikatzen dituzte
Mende erdi joan da frankistek Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi fusilatu zituztenetik. Urte horietan guztietan, haien senideek lan gogorra egin dute memoria ez galtzeko. Instituzioek oso ahaztuta izan dituztela esan dute; izan ere, bi gazteak ez zituzten biktimatzat aitortu 2012. urtera arte.
Alderdi politikoek beren ikuspuntua eman dute Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren 50. urteurrenean
Frankismoaren biktimak direla esan dute EAJk eta PSE-EEk, baina terrorismoa ez lausotzeko eskatu dute. EH Bilduk haien memoria defendatu du, frankismoaren aurkako borrokaren "erreferente" gisa, eta PPk eskatu du egin zituzten "krimenak" gogoratzeko.
Zarauzko eta Azpeitiko udalek Txiki eta Otaegiren aitortza ekitaldiak egin dituzte
Zarautzen ostiral honetan eta Azpeitian ostegunean aitortu dituzte Frankoren diktaduran fusilatutako bi gazteak, eta adierazpen instituzionalak irakurri dituzte "egin zitzaien injustiziaren aurrean elkartasuna eta gizatasuna” adierazteko.
EAEko Auzitegi Nagusiak eta Jaurlaritzak epaitegietako plantilla handitzeko eskatu dute, “gainezka daudelako”
Lehendakariak eta Auzitegi Nagusiko presidenteak EAEko epaitegien saturazioa salatu dute urte judizialaren irekiera ekitaldian. Justizia ministroak iragarri du Espainiako Estatuan hiru urtean 2.500 plaza sortuko direla.
Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du
Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.