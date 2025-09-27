USTELKERIA
Begoña Gomez ez da aurkeztu epailearen aurrean, herri-epaimahai batek epaitzeko prozesuaren baitan

Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea zen, ustez diru publikoa bidegabe erabiltzearekin lotutakoa. Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia, eta Francisco Martin, Espainiako Gobernuaren ordezkaria Madrilen, ere ez dira aurkeztu.

begoña-gomez-esposa-pedro-sanchez comparecencia asamblea madrid-efe
Begoña Gómez, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Begoña Gomezek, Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, Juan Carlos Peinado epailearen aurrean deklaratu behar zuen larunbat arratsaldean, diru publikoa bidegabe erabiltzea leporatuta irekita dagoen ikerketaren baitan herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapide gisa. Hala ere, Gomez eta beste bi ikertuak ez dira epailearen aurrean aurkeztu. Horien abokatuak, ordea, epaile aurrera joan dira.

Gomez bosgarren aldiz deitu dute deklaratzera 2024ko apirilean ikerketa abiatu zenetik, eta Madrilgo 41. Instrukzio Epaitegian egin behar zuen.

Prozesu nagusitik bereizitako pieza honetan ikertutako beste bi ikertuak ere deitu dituzte deklaratzera: Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia Moncloan, eta Francisco Martin, Espainiako Gobernuaren ordezkaria Madrilen.

Ustez dirua bidegabe erabiltzeagatik ari dira ikertzen hirurak; izan ere, Peinadok uste du delitu zantzuak daudela 2018tik Cristina Alvarez Begoña Gomezen aholkulari gisa eginkizun pribatuak egin baditu harentzat, funts publikoekin ordainduta.

Pieza bereizi hori prozedura nagusitik kanpo doa. Prozedura nagusian, negozioetako ustelkeria, intrusismoa, eragimen-trafikoa eta bidegabeko jabetzea egozten dizkiote.

Larunbat honetako eginbidea zinpeko epaimahaiaren legeak zehazten duen izapide bat da. Epaileak prozesua bide horretatik jarraitzea proposatu zuenetik (asteartean egin zuen) bost eguneko epean egin behar da, eta haren kontrako inputazioa eta auziaren etorkizuna zehaztu behar ditu.

Izapide hori egin ondoren, epaileak prozesuarekin jarraitu edo ez erabakiko du. Hala ere, Lurralde Auzitegian helegitea jartzeko aukera egongo da.

Herri epaimahaiaren aurrean dirua bidegabe erabiltzeagatik Begoña Gómez epaitzea proposatu du Peinado epaileak
Ustezko ustelkeria politikoa Pedro Sanchez Espainia Espainiako gobernua Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Pradales respalda a CAF y subraya que "no contribuye al genocidio en Gaza"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.

