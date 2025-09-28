Chivite responderá este lunes en el Senado sobre el caso Koldo

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se enfrentará a preguntas de UPN, Vox y PP sobre la implicación en la presunta trama de corrupción del PSN, partido que lidera.



La imputación en junio del que fuera secretario de organización tanto del PSN primero como del PSOE después, Santos Cerdán, dio un giro a la instrucción judicial del caso Koldo, hasta entonces centrada en los contratos de mascarillas en la pandemia.



La comparecencia este lunes de la secretaria general del PSN y presidenta foral será la número 86 en la comisión de investigación del Senado, que lleva año y medio de averiguaciones.



De hecho, Cerdán fue uno de los primeros comparecientes, el 30 de abril de 2024, y negó cualquier implicación en el caso a los senadores, que le preguntaron, sobre todo, por su relación con Koldo García, supuesto intermediador en los contratos de mascarillas, que era lo que por aquel entonces era investigado.



Han sido también comparecientes otros destacados dirigentes socialistas navarros, como la ministra de Inclusión, Elma Saiz, el 27 de junio de 2024; Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial y tío de María Chivite, el 15 de julio pasado, y su antecesor como consejero de Cohesión Territorial y ahora presidente del PSN, Bernardo Ciriza, el martes pasado.



Asimismo, han comparecido el propio Koldo García, que fue el primer compareciente, el 22 de abril de 2024, y su hermano Joseba, también imputado, que acudió al Senado un año después, el pasado 23 de abril.



A buen seguro a María Chivite le preguntarán sobre una de las mayores obras de construcción de la que ha sido responsable como presidenta autonómica, los túneles de Belate, de cuya adjudicación sospechan PP, UPN y Vox, aunque no esté incluida en ningún sumario judicial, o al menos no ha trascendido.





