UPN pide al Gobierno foral que "dé la cara" en la adjudicación de las obras de Belate

Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno “tendrá que explicar” por qué adjudicó las obras “de 76 millones de euros” a “una empresa de Santos Cerdán” y “hacerlo con un procedimiento que es nulo de pleno derecho”.
Los portavoces de UPN, Yolanda ibáñez, Juan Luis Sánchez de Muniáin (c) y Javier Esparza, a su llegada este lunes a la habitual sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra
Yolanda ibáñez, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza a su llegada a la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: UPNk “erantzukizunak bere gain" hartzeko eskatu dio Nafarroako Gobernuari Belateko esleipenaren harira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido al Gobierno foral que "dé la cara" y "sea capaz de asumir las responsabilidades políticas que correspondan" después de que el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) haya concluido que la adjudicación del contrato de duplicación del túnel de Belate incurrió en irregularidades que suponen la "nulidad de pleno derecho".

En declaraciones a los medios de comunicación realizadas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Esparza ha indicado que ya se sabía que “los informes de la Oficina Anticorrupción o de la Cámara de Comptos no pueden detectar si hay ilícitos penales o corrupción porque se centran únicamente en lo administrativo”.

“No pueden entrar en el porqué de algunas de las irregularidades administrativas que están detectadas y denunciadas por los propios funcionarios", ha explicado. Y ha añadido que “será la UCO o la Justicia quien tenga que determinar esto".

Esparza ha insistido que la OANA “está diciendo que el nula de pleno derecho la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán".

Ha concluido que “si esto les parecen pequeñas irregularidades, lo tendrán que explicar”. “Tendrá que explicar María Chivite por qué ha terminado adjudicando a una UTE en la que está una empresa de Santos Cerdán 76 millones de euros y hacerlo en un procedimiento que, según la Oficina Anticorrupción, es nulo de pleno derecho".

