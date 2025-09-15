UPNk “erantzukizunak bere gain hartzeko” eskatu dio Nafarroako Gobernuari Belateko esleipenaren harira
Javier Esparzak adierazi duenez, Gobernuak "azalpenak eman beharko” ditu. “Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko lanak zergatik” eman zizkion eta “deuseztagarritzat jo den prozedimentua” zergatik erabili zen azaldu beharko duela dio UPNko bozeramaileak.
Javier Esparza UPNk Nafarroako Parlamentuan duen bozeramaileak "aurpegia emateko" eta "dagozkion erantzukizun politikoak bere gain hartzeko” eskatu dio Foru Gobernuari, Nafarroako Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Kontrako Bulegoaren (OANA) txostenak Belateko tunela bikoizteko kontratuaren esleipenak "erabateko deuseztasuna" ekarri zuen irregulartasunak eragin zituela ondorioztatu ostean.
Parlamentuko Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen ostean komunikabideei egindako adierazpenetan, Esparzak esan du bazekitela "Ustelkeriaren aurkako Bulegoaren edo Kontuen Ganberaren txostenek ezin dutela antzeman zigor-arloko legez kontrakorik edo ustelkeriarik dagoenik, arlo administratiboan soilik oinarritzen direlako".
"Ezin dira sartu funtzionarioek atzeman eta salatu dituzten irregulartasun administratibo batzuen zergatian", esan du, eta gaineratu "UCOk edo Justiziak erabaki beharko” dutela hori.
Esparzak berriz ere azpimarratu du OANAk "erabat deuseztzat" jo duela “Santos Cerdanen enpresa dagoen aldi baterako elkarteari 76 milioi euro esleitzea”.
Gobernuari hori "irregulartasun txikiak iruditzen bazaizkio, azaldu egin beharko du", ondorioztatu du. "Maria Chivitek azaldu beharko du zergatik esleitu dion Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko kontratua”.
