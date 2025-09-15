Gorde
UPNk “erantzukizunak bere gain hartzeko” eskatu dio Nafarroako Gobernuari Belateko esleipenaren harira

Javier Esparzak adierazi duenez, Gobernuak "azalpenak eman beharko” ditu. “Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko lanak zergatik” eman zizkion eta “deuseztagarritzat jo den prozedimentua” zergatik erabili zen azaldu beharko duela dio UPNko bozeramaileak.

Los portavoces de UPN, Yolanda ibáñez, Juan Luis Sánchez de Muniáin (c) y Javier Esparza, a su llegada este lunes a la habitual sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra
Yolanda Ibañez, Juan Luis Sánchez de Muniáin eta Javier Esparza Nafarroako Parlamentuko Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen bilkurara iritsi direnean. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Javier Esparza UPNk Nafarroako Parlamentuan duen bozeramaileak "aurpegia emateko" eta "dagozkion erantzukizun politikoak bere gain hartzeko” eskatu dio Foru Gobernuari, Nafarroako Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Kontrako Bulegoaren (OANA) txostenak Belateko tunela bikoizteko kontratuaren esleipenak "erabateko deuseztasuna" ekarri zuen irregulartasunak eragin zituela ondorioztatu ostean.

Parlamentuko Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen ostean komunikabideei egindako adierazpenetan, Esparzak esan du bazekitela "Ustelkeriaren aurkako Bulegoaren edo Kontuen Ganberaren txostenek ezin dutela antzeman zigor-arloko legez kontrakorik edo ustelkeriarik dagoenik, arlo administratiboan soilik oinarritzen direlako".

"Ezin dira sartu funtzionarioek atzeman eta salatu dituzten irregulartasun administratibo batzuen zergatian", esan du, eta gaineratu "UCOk edo Justiziak erabaki beharko” dutela hori.

Esparzak berriz ere azpimarratu du OANAk "erabat deuseztzat" jo duela “Santos Cerdanen enpresa dagoen aldi baterako elkarteari 76 milioi euro esleitzea”.

Gobernuari hori "irregulartasun txikiak iruditzen bazaizkio, azaldu egin beharko du", ondorioztatu du. "Maria Chivitek azaldu beharko du zergatik esleitu dion Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko kontratua”.

Erripagañan 62 BOE eraikitzeko egindako kontratua ere jomugan jarri du Nafarroako Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak

  Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren ustez, Nasuvinsa enpresa publikoak Erripagañan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko egindako kontratuaren nondik norakoetan, "urraketa ageriko eta nabarmen ugari" daude. Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari eta Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile ohiak defendatu duenez,  baina, "ez zen enpresa baten aldeko traturik egon".

Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"

Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin.  Diazen iritziz, "Israelek ezin du ez Eurovisionen ez beste edozein lekutan normaltasunez parte hartu Palestinan genozidio bat betikotzen ari den bitartean".

