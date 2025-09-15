Ustelkeriaren aurkako Bulegoak "erabat deuseztagarri" jo du Belateko esleipena
Prozedurak organo kolegiatuen funtzionamendurako funtsezko arauak urratu zituela adierazi du; besteak beste, mahaiko presidenteak mahaikideen puntuazioak ezagutu ostean ezarri zuelako berea.
Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Aurkako Nafarroako Bulegoak ondorioztatu du Belateko tunela bikoizteko kontratuaren esleipenean irregulartasunak izan zirela, eta irregulartasun horiek kontratazio-mahaiaren erabakia eta, ondorioz, esleipen-proposamena "erabat deuseztagarri" egiten dutela.
Aipatu erakundeak txostena igorri du gaur Foru Parlamentura, herri-lanei buruzko ikerketa-batzordeak eskatuta, eta bertan adierazten denez, prozedurak organo kolegiatuen funtzionamendurako funtsezko arauak urratu zituen. Zehazki, adierazi du lau kidek beren puntuazioak eman zizkiotela mahaiko presidenteari, eta hark berea finkatu zuela besteenak aldez aurretik ezagututa.
"Araudiak ez du zehazten zer prozedura jarraitu behar duten kontratazio-mahaiek eskaintza teknikoak baloratzeko, baina ganbera honek uste du prozedura bat ezarri behar dela, non parte-hartzaile guztiek informazio bera izango duten puntuazioen inpartzialtasuna bermatzeko, eta, beraz, tratu berdintasun eta gardentasun printzipioak bermatzeko", nabarmendu du EFE agentziak eskuratu duen txostenak.
Gainera, eskaintzen balorazioaren zati handi bat posta elektronikoen trukearen bidez egin zen, deialdi formalik eta baliozko bilerarik gabe. Hainbat batzordekidek boto partikularrak eman zituzten, puntuazioek ez zutelako justifikaziorik eta prozeduran akatsak zeudela salatzeko.
Kontratazio-mahaiko idazkariak hauxe adierazi zuen 2023ko abuztuaren 31ko boto partikularrean: "Mahaiko kide batek ere ez du puntuaziorik eman berea kutsa dezaketen aurreko puntuazioekin harremanetan jarri ondoren. Erabat zentzugabea da kide anitzeko balorazio-organo bat izendatzea, azkenean, praxian, erabakigarria bakar baten iritzia bada".
Eta gaineratu zuenez, "berme minimo horiekin lortzen ez den guztiak, nire ustez, lizitazioa baliogabetzera eta prozedura berri bat hastera behartuko luke".
Ildo horretan, Ustelkeriaren aurkako Bulegoak nabarmendu duenez, "boto partikular hori kontratazio-mahaiko kideak posta elektronikoz soilik komunikatzen diren testuinguru batean ematen da, eta presidenteak uko egiten dio kontratazio-mahaiaren aurrez aurreko bilerarako deialdia egiteari, idazkariak behin eta berriz eskatu arren ".
Lizitazioa, hasieran 78,6 milioi euroko aurrekontua zuena, azkenean 62,88 milioitan esleitu zen, % 20ko jaitsierarekin, eta prozesuak 80 egunez gainditu zuen legezko gehieneko epea.
Organo fiskalizatzaileak ezin izan du zehaztu mahaiko presidentearen jardueran interes-gatazkarik egon ote zen, eta gai hori Parlamentuko batzordeak argitu beharko du. Nolanahi ere, txostenak beharrezkotzat jotzen du Kontratu Publikoei buruzko Foru Legea aldatzea, gardentasuna indartzeko eta kontratazio-mahaien funtzionamendu egokia bermatzeko.
Felix Taberna Foru Gobernuko lehen presidenteordeak astelehen honetan adierazi duenez, Gobernuak ez du alegazio-eperik izan txosten horren aurrean, eta azaldu du "irizpide desberdinak" daudela Bulegoaren eta Kontuen Ganberaren artean; izan ere, Ganberak txosten bat egin zuen, baina "ez zuen kontabilitate erantzukizunik atzeman, ezta bestelakorik ere".
