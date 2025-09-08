María Chivite, Elma Saiz y cargos del Gobierno foral serán citados a la 'comisión Koldo' del Senado a propuesta de UPN

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, así como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y otros cargos políticos, además de trabajadores de Servinabar, comparecerán en el Senado para dar explicaciones sobre el 'caso Koldo' en la comisión de investigación que investiga esta cuestión.



También serán citados en la Cámara Alta la expresidenta de Navarra y senadora, Uxue Barkos; el exvicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz; el senador Javier Remírez, el consejero Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, y todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz, según ha informado Unión del Pueblo Navarro (UPN) en un comunicado, que ha impulsado las citaciones.



La confirmación de estas comparecencias se ha producido este lunes tras la aprobación del nuevo plan de trabajo de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', en la que se han aceptado todas las propuestas que habían registrado los foralistas.

Desde UPN han destacado que esto implica que "la trama navarra adquiere cada vez más protagonismo por toda la presunta corrupción que rodea a Santos Cerdán tras el último informe de la UCO y su encarcelación".