'Caso Koldo'
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

María Chivite, Elma Saiz y cargos del Gobierno foral serán citados a la 'comisión Koldo' del Senado a propuesta de UPN

Desde UPN,que ha impulsado las citaciones, han destacado que esto implica que "la trama navarra adquiere cada vez más protagonismo por toda la presunta corrupción que rodea a Santos Cerdán tras el último informe de la UCO y su encarcelación".
PAMPLONA, 03/09/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite, a instancia de la Junta de Portavoces, comparece este miércoles en comisión para explicar las iniciativas y reuniones para sacar adelante la iniciativa empresarial promovida por el grupo chino Qinghai en Mina Muga y la posterior renuncia del grupo inversor. EFE/ Villar López
María Chivite, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Chivite, Saiz eta Foru Gobernuko hainbat kargudun 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordera deituko dituzte
author image

EITB

Última actualización

 La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, así como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y otros cargos políticos, además de trabajadores de Servinabar, comparecerán en el Senado para dar explicaciones sobre el 'caso Koldo' en la comisión de investigación que investiga esta cuestión.

También serán citados en la Cámara Alta la expresidenta de Navarra y senadora, Uxue Barkos; el exvicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz; el senador Javier Remírez, el consejero Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, y todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz, según ha informado Unión del Pueblo Navarro (UPN) en un comunicado, que ha impulsado las citaciones.

La confirmación de estas comparecencias se ha producido este lunes tras la aprobación del nuevo plan de trabajo de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', en la que se han aceptado todas las propuestas que habían registrado los foralistas.

Desde UPN han destacado que esto implica que "la trama navarra adquiere cada vez más protagonismo por toda la presunta corrupción que rodea a Santos Cerdán tras el último informe de la UCO y su encarcelación".

Chivite, ante la petición del PP de que comparezca en la comisión de investigación del Senado: "Allá iremos"
Navarra PSN María Chivite Senado UPN Política

Más noticias sobre política

Madrid (Spain), 08/09/2025.- A handout photo made available by the Spanish government showing Spanish Prime Minister Pedro Sanchez speaking during a press conference at Moncloa Palace in Madrid, Spain, 08 September 2025. Sanchez announced new legal measures against Israel over the alleged 'genocide' in the West Bank. (España) EFE/EPA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA HANDOUT / SPANISH GOVERNMENT EDITORIAL USE ONLY ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS (MANDATORY CREDIT)HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez anuncia embargo de armas por ley a Israel y prohibición de entrada a quien participe en el genocidio

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

Cargar más