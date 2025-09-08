'Koldo auzia'

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Chivite, Saiz eta Foru Gobernuko hainbat kargudun 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordera deituko dituzte

UPNk eskatuta eman beharko dituzte azalpenak Senatuan. Alderdi horren arabera, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenek eta Santos Cerdanen atxiloketak agerian uzten dute "Nafarroako sareak" geroz eta "protagonismo handiagoa" duela "ustezko ustelkeria sarean". 

 

PAMPLONA, 03/09/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite, a instancia de la Junta de Portavoces, comparece este miércoles en comisión para explicar las iniciativas y reuniones para sacar adelante la iniciativa empresarial promovida por el grupo chino Qinghai en Mina Muga y la posterior renuncia del grupo inversor. EFE/ Villar López
Maria Chivite, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentea, Elma Sainz Espainiako Gobernuako Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroa , Foru Gobernuko hainbat kargudun edota Servinabar enpresako langileak deituko dituzte 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuan abian jarritako batzordera.

Halaber, lantalde horren aurrean azalpenak eman beharko dituzte Uxue Barkos Foru Gobernuko presidentea izandakoak; Ramon Alzorriz PSNko idazkari nagusi ohiak; Jose Luis Arasti Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun kontseilari izandakoak; edota Javier Reminez senatariak. Sevinavarreko langileen artean, besteak beste, Santos Cerdanen arreba eta Alzorrizen bikotekidea deituko dituzte Goi Ganberara. 

UPN alderdiak eskatutako zitazioak dira guztiak, eta aipatutako ikerketa batzordeak gaur onartu ditu, alderdi erregionalistak ohar bidez jakinarazi duenez. Idatziaren arabera,  Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenek eta Cerdanen atxiloketak agerian uzten dute "Nafarroako sarea" geroz eta "protagonismoa handiagoa" hartzen ari dela "ustezko ustelkeria saren". 

 

 

Chivite, Senatuko ikerketa batzordean agerraldia egiteko PPren eskaeraren aurrean: "Hara joango gara"
Nafarroa PSN María Chivite Senatua UPN Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu