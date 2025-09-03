Koldo kasua
Chivite, Senatuko ikerketa batzordean agerraldia egiteko PPren eskaeraren aurrean: "Hara joango gara"

Popularrek Nafarroako Gobernuko presidentea deitu nahi dute Koldo auziaren adar guztien ikerketa-batzordera.

PAMPLONA, 30/06/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite (c), a su llegada al Parlamento para explicar el proceso de adjudicación de las obras de Belate, y donde se aprobarán las normas para la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones de obras públicas en la Comunidad foral, este lunes. EFE/ Villar Lopez
Maria Chivite, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, PPk Senatuko 'Koldo batzordera' deituko duela iragarri ostean, "han emango ditugu azalpenak".

Alicia Garcia PPk Senatuan duen bozeramaileak asteazken honetan adierazi du bere alderdiak Goi Ganberan duen gehiengoa erabiliko duela Maria Chivite Nafarroako presidentea Koldo auziaren adar guztien ikerketa-batzordera deitzeko.

Senatuan emandako prentsaurreko batean, Garciak esan du Chivite "sanchismotik abantaila duen ikaslea" dela, eta "PSOEko buruzagien poltsikoan amaitu ahal izan zuten hozkaden truke obra publikoaren kontzesio sare bat eraikitzea" egotzi dio.

Guardia Zibilak Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiari buruz egindako azken txostenaren ondoren, Nafarroako presidente sozialista ikerketa-batzordean agertutakoen zerrendan sartu zuten, baina ez zuten agerraldirako data zehatzik zehaztu.

PAMPLONA, 03/09/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite, a instancia de la Junta de Portavoces, comparece este miércoles en comisión para explicar las iniciativas y reuniones para sacar adelante la iniciativa empresarial promovida por el grupo chino Qinghai en Mina Muga y la posterior renuncia del grupo inversor. EFE/ Villar López
Chivitek Esparzaren adierazpen batzuen "kirats matxista" kritikatu du

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazpen matxistak egitea leporatu dio Javier Esparzari (UPN), eta Foru Erregimeneko batzorde parlamentarioan ika-mika txiki bat sortu da. "2014ko abendutik Nafarroako sozialismoa zuzentzen duena ni naiz, eta 2019ko abuztutik Foru Gobernua zuzentzen duena ni naiz. Eta emakume zuzendariok ez dugu behar tutoretza emango digun gizonik", adierazi du.

