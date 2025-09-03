Chivite, Senatuko ikerketa batzordean agerraldia egiteko PPren eskaeraren aurrean: "Hara joango gara"
Popularrek Nafarroako Gobernuko presidentea deitu nahi dute Koldo auziaren adar guztien ikerketa-batzordera.
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, PPk Senatuko 'Koldo batzordera' deituko duela iragarri ostean, "han emango ditugu azalpenak".
Alicia Garcia PPk Senatuan duen bozeramaileak asteazken honetan adierazi du bere alderdiak Goi Ganberan duen gehiengoa erabiliko duela Maria Chivite Nafarroako presidentea Koldo auziaren adar guztien ikerketa-batzordera deitzeko.
Senatuan emandako prentsaurreko batean, Garciak esan du Chivite "sanchismotik abantaila duen ikaslea" dela, eta "PSOEko buruzagien poltsikoan amaitu ahal izan zuten hozkaden truke obra publikoaren kontzesio sare bat eraikitzea" egotzi dio.
Guardia Zibilak Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiari buruz egindako azken txostenaren ondoren, Nafarroako presidente sozialista ikerketa-batzordean agertutakoen zerrendan sartu zuten, baina ez zuten agerraldirako data zehatzik zehaztu.
Politikari buruzko albiste gehiago
Chivitek Esparzaren adierazpen batzuen "kirats matxista" kritikatu du
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazpen matxistak egitea leporatu dio Javier Esparzari (UPN), eta Foru Erregimeneko batzorde parlamentarioan ika-mika txiki bat sortu da. "2014ko abendutik Nafarroako sozialismoa zuzentzen duena ni naiz, eta 2019ko abuztutik Foru Gobernua zuzentzen duena ni naiz. Eta emakume zuzendariok ez dugu behar tutoretza emango digun gizonik", adierazi du.
Miren Dobaran Arkautiko zuzendaria kargugabetzeko dekretua argitaratu du EHAAk
Horrekin batera, Amaya Angulo Administrazio eta Zerbitzuetako zuzendaria kargugabetzeko dekretua ere argitaratu du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak. Biek kargua uzteko asmoa adierazi zuten duela hilabete. Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ez du oraindik jakitera eman nork ordezkatuko duen Dobaran.
De Andresek esan du EAJ PSOEren "menpeko" alderdia dela, eta ez duela beste aukerarik babestuko
Euskadiko PPren presidenteak datorren ostiralean lehendakariarekin egingo duen bilera izan du hizpide Radio Euskadin. Euskadiko eta Estatuko agertoki politikoaz hitz egiteko bilduko dira, eta azpimarratu du jendaurrean esaten duen "gauza bera" esango diola.
Pradales: "CAFek hartuko duen erabakia errespetatuko dugu, Jerusalemgo tranbia eraikitzeko kontratuarekin jarraitzea ala etetea izan"
Lan-urte politikoa hasi berritan Euskadi Irratian egindako lehen elkarrizketan lehendakariak adierazi duenez, "sarraskia ikusita, egia da hori ere kontuan hartu behar dela, baina ahaztu gabe kontratua duela sei urte sinatu zela".
Israelen "basakeriei" Europak "erantzun bateratu bat" ematea eskatu du lehendakariak
Lan-urte politikoa hasi berritan, asmoen eta helburuen errepasoa egin du Imanol Pradales lehendakariak, Euskadi Irratian: autogobernua, egoera ekonomikoa, migrazioa zein nazioarteko egoera aztertu ditu, luze-zabal.
Ikusi berriro Imanol Pradales lehendakariari Euskadi Irratian egindako elkarrizketa
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.
Albiste izango dira: lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian, Vuelta Bizkaian eta AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Illak eta Puigdemontek bilera egin dute Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidenteak eta Carles Puigdemont Juntsen buru eta presidente ohiak bilera egin dute Bruselan, Kataluniako Gobernuak EBn duen Ordezkaritzan. Bien arteko lehen bilera izan da Auzitegi Konstituzionalak Amnistia Legeari oniritzia eman zionetik (Puigdemonti ez diote oraindik ezarri), Illak kargua hartu eta urtebetera. "Normaltasun instituzionalaren" barruan kokatu dute bilera.
Pradalesek PPrekin eta Sumarrekin abiatuko du bilera-sorta, ostiral honetan
Astelehenean, hilak 8, PSE-EErekin batzartuko da lehendakaria, eta asteartean, hilak 9, EH Bildurekin eta EAJrekin. Hurrengo hilabeteetan lantzekoak diren "euskal agendak" dakartzan aferak izango dituzte mintzagai bilera horietan.