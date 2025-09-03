Chivite, ante la petición del PP de que comparezca en la comisión de investigación del Senado: "Allá iremos"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado, después de que el PP haya anunciado que le citará en la 'comisión Koldo' del Senado, que "allá iremos a dar las explicaciones oportunas".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha manifestado este miércoles que su formación hará uso de la mayoría que tiene en la Cámara Alta para citar próximamente a la presidenta de Navarra, María Chivite, en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha calificado a Chivite de "alumna aventajada del 'sanchismo'", acusándola de "levantar una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del PSOE".

La presidenta socialista de Navarra había sido incluida en el listado de comparecientes de la comisión de investigación después del último informe de la Guardia Civil que señalaba al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero no se había fijado la fecha concreta para su comparecencia.