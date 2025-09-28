Ustelkeria politikoa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Koldo auziari buruz galdetuko diote Chiviteri Senatuan astelehen honetan

Senatuko ikerketa batzordeko 86. agerraldia izango da Nafarroako Gobernuko presidentearena.

PAMPLONA, 30/06/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite (c), a su llegada al Parlamento para explicar el proceso de adjudicación de las obras de Belate, y donde se aprobarán las normas para la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones de obras públicas en la Comunidad foral, este lunes. EFE/ Villar Lopez

Maria Chivite, Nafarroako presidentea

author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuko presidente Maria Chivitek agerraldia egingo du astelehen honetan Senatuan, Koldo auziko ikerketa batzordean. Ustez PSN nahasita dagoen ustelkeria kasu horretan duen inplikazioaz galdetuko diote   bertan UPN, Vox eta PP alderdietako kideek.

Santos Cerdan PSNko eta PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren inputazioak Koldo auziaren instrukzio judiziala irauli zuen ekainean, ordura arte pandemia garaiko maskara kontratuekin lotutako kontu bat baitzen.

PSNko idazkari nagusi eta foru presidentearen agerraldia Senatuko ikerketa batzordeak jaso duen 86.a izango da.

Cerdan bera izan zen hitza hartu zuen lehenengoetarikoa, 2024ko apirilaren 30ean. Auziarekin loturarik izatea ukatu zuen orduko hartan. Batez ere, kontratu haietan ustezko bitartekari izan zen Koldo Garcíarekin zuen harremanaz galdetu zioten, esan bezala, gai horri helduta abiatu baitzuten auzia.

Nafarroako beste hainbat buruzagi sozialistak ere hitz egin dute agerraldiotan, hala nola Elma Saiz Inklusio ministroak, 2024ko ekainaren 27an; Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak, uztailaren 15ean; eta Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilari ohi eta PSNko presidenteak, asteartean.

Ziur aski, Belateko tunelak eraikitzeko lanei buruz galdetuko diote Nafarroako presidenteari; izan ere, PPk, UPNk eta Voxek esleipenean gorabeherak izan zirela uste dute, sumario judizialak horrelakorik jaso ez badu ere.

Belateko obren esleipenean "aurpegia emateko" eskatu dio UPNk Foru Gobernuari
Maria Chivite, Elma Saiz eta Foru Gobernuko kargudunak Senatuko 'Koldo' batzordera deituko dituzte, UPNk proposatuta
Nafarroako Gobernua PSN Politika Ustezko ustelkeria politikoa Epaiketak María Chivite

Politikari buruzko albiste gehiago

ekitaldia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"

"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.

Gehiago kargatu