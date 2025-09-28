El PNV responde que intentará sacar adelante los presupuestos de Gipuzkoa aunque ve complicado un acurdo con EH Bildu
A pesar de que los jeltzales tienen claro que no van a perder la esperanza, han afirmado que no confían mucho en las palabras de la coalición abertzale. "Lo han demostrado las actuaciones realizadas hasta ahora. EH Bildu lleva desde 2015 votando en contra de los presupuestos de Gipuzkoa", han precisado.
La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa Maddalen Iriarte se ha mostrado preocupada por el camino que ha tomado PNV en las negociaciones, ya que considera que son necesarias políticas públicas transformadoras. Así, en caso de abordar esa necesidad, ha tendido la mano al PNV para llegar a acuerdos en la negociación presupuestaria de Gipuzkoa, a lo que la formación jeltzale le ha respondido: "Por enésima vez EH Bildu ha dicho que está dispuesta a llegar a acuerdos, pero está por ver si la mano que ahora muestra abierta la vuelve a cerrar más adelante".
En este sentido, el PNV ha afirmado que, aunque tiene claro que no van a perder la esperanza, no confían mucho en la coalición abertzale. "Lo han demostrado las actuaciones realizadas hasta ahora. EH Bildu lleva desde 2015 votando en contra de los presupuestos de Gipuzkoa", ha precisado.
En cambio, ha destacado la capacidad de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, para llegar a acuerdos con las distintas fuerzas de la oposición. "Ahí están los presupuestos de 2025, pactados con el PP, o la reforma fiscal, pactada con Podemos", ha explicado.
"EH Bildu es el único partido de Gipuzkoa que siempre se ha cerrado en el no y en consecuencia no ha sido capaz de llegar a acuerdos, por lo que tendrá que demostrar si está dispuesto a ir más allá de las meras palabras y si tiene voluntad real de acuerdo", ha subrayado.
Más noticias política
Chivite responderá este lunes en el Senado sobre el caso Koldo
La comparecencia este lunes de la secretaria general del PSN y presidenta foral será la número 86 en la comisión de investigación del Senado, que lleva año y medio de averiguaciones.
Multitudinaria manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el genocidio en Gaza
La asociación Palestinarekin Elkartasuna ha criticado este domingo "cualquier tipo de complicidad" con Israel, y ha remarcado que también es cómplice del genocidio "el que financia, el que apoya, el que arma y el que hace negocio".
Feijóo defiende un nuevo visado por puntos "que prime la entrada de quien conoce mejor nuestra cultura"
El presidente del PP ha revelado en Murcia la hoja de ruta de su formación en materia de migración, con la principal idea de crear una visa de puntos.
Aitor Esteban destaca el legado del PNV y sostiene que "Euskadi no necesita salvadores, necesita compromiso colectivo"
El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar “un nuevo estatus político”, a pesar de que “el inestable panorama político español hace complicada la travesía”.
Aitor Esteban reclama un nuevo estatus, en su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación
La formación jeltzale se ha dado cita desde por la mañana en Foronda (Álava), con diferentes actos y celebraciones. El autogobierno y el nuevo estatus han tenido un lugar central durante el discurso del presidente del EBB.
El lehendakari aboga por fortalecer el autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes
Imanol Pradales ha destacado la importancia que tiene “proteger nuestra casa y nuestra comunidad”, al tiempo que ha alertado de la proliferación de “discursos peligrosos”. El lehendakari ha puesto en valor “la casa vasca”.
Maddalen Iriarte: "Hacen falta políticas públicas transformadoras; en ese camino, la mano tendida de EH Bildu estará tendida"
Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, muestra su preocupación por el camino que ha tomado el PNV en las negociaciones La portavoz afirma que hacen falta políticas públicas transformadoras En ese camino, precisa que la mano de EH Bildu estará tendida, también en los procesos presupuestarios
Mendia asegura que están “obligados” a actualizar el Estatuto, como “ejercicio de responsabilidad”
La eurodiputada del PSOE y exlíder del PSE-EE ha advertido de que "vienen tiempos complicados" y que hay que decidir entre dejar "pasar el tren o montarse", por lo que ha mostrado su predisposición a acordar un nuevo Estatuto "sobre unas bases que tengan como objetivo ayudar a la sociedad".
Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"
"Vivimos tiempos difíciles y pueden ser aún más oscuros, pero este pueblo y el movimiento de liberación nacional saben lo que es eso. Fuimos capaces de combatir el franquismo, la tortura y la guerra sucia, de cambiar de estrategia y abrir un nuevo ciclo político, y también seremos capaces de llevar a este pueblo a la independencia y al socialismo", ha subrayado el secretario general de Sortu.