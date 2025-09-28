Hoy es noticia
El PNV responde que intentará sacar adelante los presupuestos de Gipuzkoa aunque ve complicado un acurdo con EH Bildu

A pesar de que los jeltzales tienen claro que no van a perder la esperanza, han afirmado que no confían mucho en las palabras de la coalición abertzale. "Lo han demostrado las actuaciones realizadas hasta ahora. EH Bildu lleva desde 2015 votando en contra de los presupuestos de Gipuzkoa", han precisado.

La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa Maddalen Iriarte se ha mostrado preocupada por el camino que ha tomado PNV en las negociaciones, ya que considera que son necesarias políticas públicas transformadoras. Así, en caso de abordar esa necesidad, ha tendido la mano al PNV para llegar a acuerdos en la negociación presupuestaria de Gipuzkoa, a lo que la formación jeltzale le ha respondido: "Por enésima vez EH Bildu ha dicho que está dispuesta a llegar a acuerdos, pero está por ver si la mano que ahora muestra abierta la vuelve a cerrar más adelante". 

En este sentido, el PNV ha afirmado que, aunque tiene claro que no van a perder la esperanza, no confían mucho en la coalición abertzale. "Lo han demostrado las actuaciones realizadas hasta ahora. EH Bildu lleva desde 2015 votando en contra de los presupuestos de Gipuzkoa", ha precisado.

En cambio, ha destacado la capacidad de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, para llegar a acuerdos con las distintas fuerzas de la oposición. "Ahí están los presupuestos de 2025, pactados con el PP, o la reforma fiscal, pactada con Podemos", ha explicado.

"EH Bildu es el único partido de Gipuzkoa que siempre se ha cerrado en el no y en consecuencia no ha sido capaz de llegar a acuerdos, por lo que tendrá que demostrar si está dispuesto a ir más allá de las meras palabras y si tiene voluntad real de acuerdo", ha subrayado.

