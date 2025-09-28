Negoziazioa
EAJk esan du saiatuko dela Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzen, baina EH Bildurekin akordioa zail ikusten du

Ez dutela itxaropena galduko baina koalizio abertzalearen hitzetan konfiantza handirik ez dutela adierazi dute EAJko ordezkariek. "Orain arteko ekintzek erakutsi dute. EH Bilduk ez, ez eta ez erantzun die Gipuzkoako aurrekontu proposamenei 2015etik gaur arte", zehaztu dute.

eider mendoza diputada general de gipuzkoa EFE
Eider Mendoza. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

EH Bilduren Gipuzkoako bozeramaile Maddalen Iriarte kezkatuta agertu da EAJk negoziazioetan hartu duen bidearekin, politika publiko eraldatzaileak behar direla uste baitu. Hartara, behar horri helduta, Gipuzkoako aurrekontuen negoziazioetan akordioak adosteko prest agertu da Iriarte, eta adierazpen horien harira, zera erantzun diote jeltzaleek: "Enegarren aldiz esan du EH Bilduk akordioak egiteko prestasuna duela, baina ikusteko dago orain zabalik erakusten duen eskua ostera ere itxiko duen aurrerago".

Horren harian, ez dutela itxaropena galduko baina koalizio abertzalearen hitzetan konfiantza handirik ez dutela adierazi dute EAJko ordezkariek. "Orain arteko ekintzek erakutsi dute. EH Bilduk ez, ez eta ez erantzun die Gipuzkoako aurrekontu proposamenei 2015etik gaur arte", zehaztu dute.

Horiek horrela, nabarmendu dute Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak gaitasun handia duela oposizioko indarrekin akordioak erdiesteko. "Hor dira 2025eko aurrekontuak, PPrekin adostuak, edo erreforma fiskala, Podemosekin hitzartua", azaldu dute.

"EH Bildu da Gipuzkoan beti ezezkoan itxi eta akordioetara heltzeko gai izan ez den alderdi bakarra. Horregatik, erakutsi beharko du hitz hutsetatik harago joateko prest dagoen ala ez, eta akordiorako egiazko borondatea duen", azpimarratu dute.

