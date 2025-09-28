EH Bildu
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maddalen Iriarte: "Politika publiko eraldatzaileak behar dira; bide horretan, EH Bilduren eskua luzatuta egongo da"

Maddalen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea
18:00 - 20:00
Maddalen Iriarte, EH Biduren Gipuzkoako bozeramailea. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maddalen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea, EAJk negoziazioetan hartu duen bideaz kezkatuta agertu da. Iriartek politika publiko eraldatzaileak behar direla adierazi du, eta bide horretan EH Bilduk eskua luzatuta izango duela, baita aurrekontuak adosteko elkarrizketetan ere.

EH Bildu EAJ Maddalen Iriarte EAEko Aurrekontuak 2024 Politika EAEko Udal eta Foru Aurrekontuak Gipuzkoa

Albiste gehiago politika

ekitaldia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"

"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.

Gehiago kargatu