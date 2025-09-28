Hoy es noticia
Maddalen Iriarte: "Hacen falta políticas públicas transformadoras; en ese camino, la mano tendida de EH Bildu estará tendida"

Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bidu en Gipuzkoa. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Maddalen Iriarte: "Politika publiko eraldatzaileak behar dira; bide horretan, EH Bilduren eskua luzatuta egongo da"
EITB

Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, muestra su preocupación por el camino que ha tomado el PNV en las negociaciones La portavoz afirma que hacen falta políticas públicas transformadoras En ese camino, precisa que la mano de EH Bildu estará tendida, también en los procesos presupuestarios

Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"

"Vivimos tiempos difíciles y pueden ser aún más oscuros, pero este pueblo y el movimiento de liberación nacional saben lo que es eso. Fuimos capaces de combatir el franquismo, la tortura y la guerra sucia, de cambiar de estrategia y abrir un nuevo ciclo político, y también seremos capaces de llevar a este pueblo a la independencia y al socialismo", ha subrayado el secretario general de Sortu.

EHKS reivindica la "lucha contra el fascismo" de 'Txiki' y Otaegi en el 50 aniversario de sus fusilamientos

EHKS ha celebrado este mediodía un acto político "contra el fascismo de ayer y hoy" en Zarautz, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el que se ha rendido homenaje a quienes lucharon contra el franquismo y se ha destacado la necesidad de seguir con la lucha antifascista en la actualidad.

