Chivite subraya que el encarcelamiento de Cerdán “nada tiene que ver” con las obras de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra cree que el exdiputado y exsecretario de organización del PSOE “se preocupaba” por las infraestructuras para Navarra, y que como diputado por Navarra, le acompañaba a reuniones ministeriales.

MADRID, 29/09/2025.- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece este lunes, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde PP, Vox y UPN exigen que explique la relación del PSN, el partido que lidera, con la presunta trama de corrupción en la que están investigados, entre otros, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ex secretarios de Organización del PSOE.EFE/ Sergio Perez
Chivite, en el Senado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Cerdanen espetxeratzeak Belateko lanekin "zerikusirik ez" duela azpimarratu du Chivitek
EITB

Última actualización

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha querido dejar claro durante su intervención en la Comisión del ‘Caso Koldo’ que el proceso que ha derivado en el encarcelamiento del exdiputado y exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, “nada tiene que ver” con las adjudicaciones de las obras de los túneles de Belate.

La presidenta, al ser preguntada por la senadora de UPN María Caballero sobre el supuesto interés de Cerdán en esas obras, ha dicho que Cerdán “se preocupaba” por las infraestructuras para Navarra, y que por eso, y porque era diputado por Navarra, la llegó a acompañar a varias reuniones con los ministerios.

Ha negado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado haber influido nunca en las decisiones sobre contratación de empresas para la obra pública.

"Yo no influyo en las decisiones de contrataciones", ha enfatizado la presidenta del Gobierno Foral.

Chivite también ha asegurado que "en ningún momento" presionó a los responsables de su administración sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate, que, ha recordado, fueron una más de las más de mil licitaciones de obra siendo presidenta, aunque formara parte de un proyecto de legislatura.

Ha confiado en que se hizo ese procedimiento de adjudicación "con plena seguridad jurídica" y ha rebatido a Caballero cuando ha apuntado que se hicieron con una ilegalidad, porque tanto la Cámara de Comptos (el tribunal de cuentas navarro) como la Intervención tan solo han advertido "irregularidades".

