Chivite subraya que el encarcelamiento de Cerdán “nada tiene que ver” con las obras de Belate
La presidenta del Gobierno de Navarra cree que el exdiputado y exsecretario de organización del PSOE “se preocupaba” por las infraestructuras para Navarra, y que como diputado por Navarra, le acompañaba a reuniones ministeriales.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha querido dejar claro durante su intervención en la Comisión del ‘Caso Koldo’ que el proceso que ha derivado en el encarcelamiento del exdiputado y exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, “nada tiene que ver” con las adjudicaciones de las obras de los túneles de Belate.
La presidenta, al ser preguntada por la senadora de UPN María Caballero sobre el supuesto interés de Cerdán en esas obras, ha dicho que Cerdán “se preocupaba” por las infraestructuras para Navarra, y que por eso, y porque era diputado por Navarra, la llegó a acompañar a varias reuniones con los ministerios.
Ha negado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado haber influido nunca en las decisiones sobre contratación de empresas para la obra pública.
"Yo no influyo en las decisiones de contrataciones", ha enfatizado la presidenta del Gobierno Foral.
Chivite también ha asegurado que "en ningún momento" presionó a los responsables de su administración sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate, que, ha recordado, fueron una más de las más de mil licitaciones de obra siendo presidenta, aunque formara parte de un proyecto de legislatura.
Ha confiado en que se hizo ese procedimiento de adjudicación "con plena seguridad jurídica" y ha rebatido a Caballero cuando ha apuntado que se hicieron con una ilegalidad, porque tanto la Cámara de Comptos (el tribunal de cuentas navarro) como la Intervención tan solo han advertido "irregularidades".
Más noticias sobre política
Será noticia: Chivite en el Senado, Alerta Roja en el este peninsular y reunión Trump-Netanyahu
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El PNV responde que intentará sacar adelante los presupuestos de Gipuzkoa aunque ve complicado un acuerdo con EH Bildu
A pesar de que los jeltzales tienen claro que no van a perder la esperanza, han afirmado que no confían mucho en las palabras de la coalición abertzale. "Lo han demostrado las actuaciones realizadas hasta ahora. EH Bildu lleva desde 2015 votando en contra de los presupuestos de Gipuzkoa", han precisado.
Chivite responderá esta mañana en el Senado sobre el caso Koldo
La comparecencia de la secretaria general del PSN y presidenta foral será la número 86 en la comisión de investigación del Senado, que lleva año y medio de averiguaciones.
Multitudinaria manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el genocidio en Gaza
La asociación Palestinarekin Elkartasuna ha criticado este domingo "cualquier tipo de complicidad" con Israel, y ha remarcado que también es cómplice del genocidio "el que financia, el que apoya, el que arma y el que hace negocio".
Feijóo defiende un nuevo visado por puntos "que prime la entrada de quien conoce mejor nuestra cultura"
El presidente del PP ha revelado en Murcia la hoja de ruta de su formación en materia de migración, con la principal idea de crear una visa de puntos.
Aitor Esteban destaca el legado del PNV y sostiene que "Euskadi no necesita salvadores, necesita compromiso colectivo"
El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar “un nuevo estatus político”, a pesar de que “el inestable panorama político español hace complicada la travesía”.
Aitor Esteban reclama un nuevo estatus, en su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación
La formación jeltzale se ha dado cita desde por la mañana en Foronda (Álava), con diferentes actos y celebraciones. El autogobierno y el nuevo estatus han tenido un lugar central durante el discurso del presidente del EBB.
El lehendakari aboga por fortalecer el autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes
Imanol Pradales ha destacado la importancia que tiene “proteger nuestra casa y nuestra comunidad”, al tiempo que ha alertado de la proliferación de “discursos peligrosos”. El lehendakari ha puesto en valor “la casa vasca”.
Maddalen Iriarte: "Hacen falta políticas públicas transformadoras; en ese camino, la mano tendida de EH Bildu estará tendida"
Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, muestra su preocupación por el camino que ha tomado el PNV en las negociaciones La portavoz afirma que hacen falta políticas públicas transformadoras En ese camino, precisa que la mano de EH Bildu estará tendida, también en los procesos presupuestarios