Cerdanen espetxeratzeak Belateko lanekin "zerikusirik ez" duela azpimarratu du Chivitek
Nafarroako Gobernuko presidentearen ustez, PSOEren diputatu eta Antolakuntza idazkari ohia Nafarroako azpiegiturekin "arduratuta" zegoen, eta Nafarroako diputatu zen heinean, ministerioekin izan zituen batzar batzuetan parte hartu zuela.
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak argi utzi du Santos Cerdan PSOEren diputatu eta Antolakuntza idazkari ohia espetxeratzea eragin duen prozesuak ez duela "zerikusirik" Belateko tunelen obren esleipenekin.
Maria Caballero UPNren senatariak Cerdanek obra horietan izan dezakeen interesari buruz galdetu dionean, Cerdan Nafarroako azpiegiturekin "arduratuta" zegoela erantzun du presidenteak, eta, horregatik, eta diputatua zelako, biak joan zirela ministerioekin izandako batzar batzuetara.
Chivitek ukatu egin du, 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordean, lan publikoetarako enpresen kontratazioetan esku sartu izana.
"Nik ez dut kontratazioen erabakietan parte hartzen", azpimarratu du Foru Gobernuko presidenteak.
Chivitek ziurtatu du "inoiz ez" ziela administrazioko arduradunei presio egin Belateko tunelen obren esleipena dela eta, eta gogorarazi du mila obra baino gehiago lizitatu direla presidente denetik.
Esan du espero duela esleipen prozedura hori "berme juridiko osoz" egin izana, eta Caballeroren kontra egin du, Kontuen Ganberak (Nafarroako kontu auzitegiak) eta Kontuhartzailetzak "irregulartasunak" baino ez dituztelako antzeman: "Ez da legez kanpoko terminoa agertzen".
Politikari buruzko albiste gehiago
Bilboko mobilizazioak burujabetzaren aldeko borondate sendoa islatu du, Gure Eskuren ustez
Gure Eskuko bozeramaileek larunbatean Bilbon egin zuten mobilizazioaren balorazioa egin dute, eta euskal herritarren burujabetza-beharrak eta nahiak nabarmendu dituzte.
Albiste izango da: Chivite Senatuan, Alerta Gorria penintsulako ekialdean eta Trump-Netanyahu bilera
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
EAJk esan du saiatuko dela Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzen, baina EH Bildurekin akordioa zail ikusten du
Ez dutela itxaropena galduko baina koalizio abertzalearen hitzetan konfiantza handirik ez dutela adierazi dute EAJko ordezkariek. "Orain arteko ekintzek erakutsi dute. EH Bilduk ez, ez eta ez erantzun die Gipuzkoako aurrekontu proposamenei 2015etik gaur arte", zehaztu dute.
Manifestazio jendetsua egin dute Gasteizen, Gazako genozidioaren aurka
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak, Israelekin "edozein konplizitate mota duena" kritikatu du igande honetan. "Finantzatzen duena, laguntzen duena, armatzen duena eta negozioa egiten duena ere genozidioaren konplizea da", azpimarratu du elkarteak.
'Koldo auzia'ri buruz galdetuko diote Chiviteri Senatuan, gaur goizean
Nafarroako Gobernuko presidenteak Senatuko ikerketa batzordeko 86. egingo dun.
Feijook puntukako bisa bat eskatu du, "gure kultura ondoen ezagutzen duena sartzea lehenesteko"
Migrazioaren inguruan PPk duen bide-orriaren berri eman du popularren buruak Murtzian, eta puntukako txartel moduko bat sortzearen alde egin du, proposamen nagusi gisa.
Aitor Esteban: "Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu, baina, aldi berean, nazio garen aldetik dagokigun lekua eskatzen dugu"
“Aurreko belaunaldien lekukoa hartzeko ordua heldu da, eta, batez ere, bakoitzaren jarrerarekin etorkizuna aldatu ahal dela sinistea: gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharrean dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena”, esan du EBBko presidenteak.
Autogobernua indartu eta transferitu gabe dauden eskumenen alde lanean jarraitzeko prest agertu da lehendakaria
"Euskal etxeak" duen garrantzia azpimarratu du Imanol Pradalesek, eta diskurtso arriskutsuak ugaritzen ari direla ohartarazi du. "Gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko", esan du.
Aitor Estebanek estatus politiko berria eskatu du, EAJko buru gisa egin duen lehen Alderdi Egunean
Jeltzaleak goizean goizetik izan dira Forondan (Araba), ekitaldi eta ospakizunen artean. Alderdiak autogobernua eta estatus politiko berria izan ditu hizpide.