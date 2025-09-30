POLÉMICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales cree "indignante e inaceptable" que Ayuso manipule sus palabras y pide respeto a Euskadi

El lehendakari asegura que no caerá "en esa trampa, a pesar de la provocación", pero no admitirá "el desprecio al euskera" y alzará la voz si no se respeta. "No todo vale", ha afirmado.
VITORIA, 18/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha puesto el foco este jueves en los problemas crecientes de salud mental en Euskadi y ha anunciado un "despliegue" de profesionales de psicología en atención primaria y una estrategia sobre el uso de pantallas que liderará él mismo. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Imanol Pradales en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pradalesek uste du "sumingarria eta onartezina" dela Ayusok bere hitzak manipulatzea, eta errespetua eskatu dio Euskadiri
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree "indignante e inaceptable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manipule "burdamente" sus palabras para denunciar amenazas, le ha pedido respeto a Euskadi, a su lengua y su identidad, y ha censurado que haga "antipolítica". "No todo vale", ha afirmado.

Así se ha referido a las declaraciones de Ayuso que este lunes aseguró que Pradales le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" el pasado domingo durante un mitin, lanzando consignas contra ella como en su tiempo hacía el entorno de ETA como señalamiento a personas, cuando en realidad el Lehendakari dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)", en referencia a que la Comunidad Autónoma es vascófona.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Imanol Pradales ha asegurado que "en ningún momento" su intención fue "incomodar a la señora Ayuso" en su discurso de Alderdi Eguna.

"Yo estaba haciendo una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua y, sinceramente, si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale, en la vida no todo vale. Yo creo que lo que escuchamos ayer en boca de la señora Ayuso en esa entrevista, lo primero es muy triste, porque es una forma de entender la política que yo no comparto en absoluto", ha asegurado.

También ha mostrado su indignación por "cómo se manipulan burdamente" sus palabras, "cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte". "Creo que esto es indignante y es inaceptable, y creo que le califica a la señora Ayuso, la retrata y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer", ha destacado.

A su juicio, se trata de "la aplicación del manual de la antipolítica, no de la política con mayúsculas", que es en la que él cree. "Es algo que creo que no compartimos en este país, creo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no quiere que ese tipo de política llegue a Euskadi, no es mi estilo y, desde luego, yo no voy a caer en esa trampa, a pesar de la provocación", ha asegurado.

No obstante, considera "muy preocupante y grave" porque, "una vez más", lo que demuestran las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid "es una falta de respeto absoluta con el euskera". "Es un desprecio nuevamente hacia nuestra identidad y es algo que desde luego no podemos tolerar", ha añadido.

Por ello, ha advertido que él seguirá "alzando la voz cada vez que no se respete el euskera o la singularidad y la identidad vasca". "Porque soy el Lehendakari de Euskadi y represento a un pueblo que tiene una identidad, que tiene una lengua, que lo único que queremos es que sea respetada y nunca menospreciada o despreciada", ha señalado.

Imanol Pradales PP Euskera Política

Más noticias sobre política

Ainara ESteran Fundación Egiari Zor Fundazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ainara Esteran, Egiari Zor: “Para avanzar es imprescindible apartar la cuestión de las víctimas de la batalla partidista”

La representante de la fundación Egiari Zor, que trabaja a favor de los derechos de las víctimas de los estados, entre ellas del GAL, ha participado en la inauguración de la exposición Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL. Allí ha reivindicado que se debe poner el foco "sobre las graves vulneraciones de los derechos humanos, al margen del origen de la violencia que las produjo".

Cargar más