Pradalesen arabera, "gaitzesgarria eta onartezina" da Ayusok haren hitzak manipulatzea, eta Euskadi errespetatzea eskatu dio
Lehendakariak esan du ez dela "tranpa horretan eroriko, probokazioa gorabehera", eta adierazi du ez duela onartuko "euskara mespretxatzea" eta ahotsa altxatuko duela errespetatzen ez denetan. "Denak ez du balio", azpimarratu du.
Imanol Pradales lehendakariak uste du "gaitzesgarria eta onartezina" dela Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak haren hitzak "modu zakarrean" manipulatu izana. Euskadi, euskara eta euskal nortasuna errespetatzea eskatu dio, eta Ayusok "politikaren aurkakoa" egiten duela esan du.
Hala, Ayusok egindako adierazpenei buruz hitz egin du. Madrilgo Erkidegoko presidenteak Pradalesek "Ayuso, entzun, pim, pam, pum" esan ziola adierazi du, eta haren aurkako kontsignak bota zituela, garai batean ETAren inguruak pertsonak seinalatzeko egiten zuen bezala. Lehendakariak, berez, "Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun" esan zuen, Euskal Autonomia Erkidegoa euskalduna dela aipatuz.
Radio Popular-Bilbo Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Imanol Pradalesek esan du ez zuela "inoiz" Ayuso andrea "deseroso" jarri nahi izan Alderdi Eguneko hitzaldian.
"Euskararen defentsa eta gure hizkuntza errespetatzeko eskaera publikoa egiten ari nintzen, eta benetan, nik egindakoa deseroso jarrarazi bazuen, sentitzen dut. Dena den, politikan denak ez du balio, bizitzan denak ez du balio. Nik uste dut atzo elkarrizketa horretan Ayuso andrearen ahotan entzun genuena oso tristea dela, politika ulertzeko modu bat delako, eta ni ez nator bat", ziurtatu du.
Era berean, haserre agertu da bere hitzak "nola manipulatzen diren burlaizez", "indarkeria eta ETA modu hutsalean erabiltzen delako". "Uste dut sumingarria eta onartezina dela, eta uste dut Ayuso andrea kalifikatzen duela, bere burua erretratatu egin duela, eta agerian utzi duela nolako politika egin nahi duen", nabarmendu du.
Haren ustez, "politikaren aurkako eskuliburua aplikatu du, ez letra larriz idatzitako politikarena", eta horretan sinesten du. "Uste dut ez gatozela bat, uste dut euskal gizartearen gehiengoak ez duela nahi politika mota hori Euskadira iristea, ez da nire estiloa, eta, jakina, ez naiz tranpa horretan eroriko, probokazioa gorabehera", ziurtatu du.
Hala ere, "oso kezkagarria eta larria" dela uste du; izan ere, "beste behin ere", Madrilgo Erkidegoko presidentearen adierazpenek "euskara ez duela errespetatzen" agerian jarri dute.
Hori dela eta, "euskara eta euskal nortasuna errespetatzen ez diren bakoitzean ahotsa altxatzen" jarraituko duela ohartarazi du. "Euskadiko lehendakaria naizelako eta identitate bat duen herri bat ordezkatzen dudalako, hizkuntza bat duena", adierazi du.
