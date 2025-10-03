ingresos no declarados
La UCO detecta ingresos de Ábalos sin declarar y pagos del PSOE que no cuadran

Reconoce que hay "determinados pagos" que coinciden con la información declarada por el PSOE, pero añade asimismo que "dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna".
jose-luis-abalos-efe
El exministro socialista José Luis Ábalos. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Abalosek aitortu gabeko diru-sarrerak eta PSOEren ordainketak atzeman ditu UCOk
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha puesto el foco en su último informe en desembolsos de 95 437 euros del exministro José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados", y ha detectado también entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

Tras su análisis, los investigadores ven reforzada su tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados", que coinciden con el momento en el que se produjeron los hechos que se investigan en el caso Koldo, cuando Ábalos ostentaba la cartera de ministro de Transportes.

Se trata de un informe clave en la investigación que dirige el juez del Supremo Leopoldo Puente contra Ábalos por presuntos delitos de organización criminal o cohecho, entre otros, y en la que también están investigados el exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán y Koldo García.

La UCO reconoce que hay "determinados pagos" que coinciden con la información declarada por el PSOE, pero añade asimismo que "dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

Respecto a esa "falta de concordancia", dicen los investigadores, resulta especialmente "relevante en la medida que apunta una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado".

Uno de los ejemplos que señala la UCO es un sobre dirigido a Ábalos recogido por Koldo García en junio de 2019, que según lo comunicado por el PSOE debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja, y que según la cifra manuscrita en la imagen del sobre con membrete del PSOE contendría en cambio 826,73 euros, por lo que diferencia ascendería de 505,44 euros.

Los agentes explican que "en la vía bancaria los ingresos y gastos aparecen equilibrados", pero cuando tienen en cuenta una serie de desembolsos de Ábalos detectados, "se observa un volumen de gasto superior".

Esos "desembolsos" ascienden a 95 437 euros, que Ábalos "no habría compensado por vía bancaria". En ese montante, según la UCO, figuran "al menos" 20 799 euros en gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

