Abalosek aitortu gabeko diru-sarrerak eta PSOEren ordainketak atzeman ditu UCOk
"Ordainketa jakin batzuk" bat datoz PSOEk emandako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk" daudela, "inolako dokumentu-babesik eta informaziorik gabe".
Jose Luis Abalos ministro ohiak "aitortu gabeko diru-sarreretatik" etorriko liratekeen 95.437 euroko ordainketak aipatu ditu Guardia Zibilak azken txostenean. Gainera, PSOEk eskudirutan emandako diruaren inguruan epaileari bidalitako dokumentazioarekin bat ez datorren kopurua atzeman du.
Azterketa egin ondoren, ikertzaileek beren tesia indartuta ikusten dute: "aitortu gabeko eskudiruzko diru-sarrerak daude". Diru-sarrera horiek bat datoz 'Koldo auzian' ikertzen ari diren gertakariak jazo ziren unearekin, Abalosek Garraio ministroaren ardura zuenean.
Leopoldo Puente Goreneko epaileak Abalosen aurka zuzentzen duen ikerketaren funtsezko txostena landu du Guardia Zibilak, besteak beste, erakunde kriminal edota funtzionario-eroskeria delituak leporatuta, eta Santos Cerdan eta Koldo Garcia PSOEko goi-kargu ohiak ere aipatzen dira.
UCOk onartu du "ordainketa jakin batzuk" bat datozela PSOEk aitortutako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk daudela, gai horri buruzko dokumentu-babesik eta informaziorik gabe.
"Komunztadura falta" horri dagokionez, ikertzaileek diotenez," bereziki garrantzitsua da aitortu gabeko diru-sarrera iturri bat aipatzen duelako eta ez litzatekeelako gertakari isolatu bat izango".
UCOk adierazten duen adibideetako bat Abalosi zuzendutako gutun-azal bat da, Koldo Garciak 2019ko ekainean jasoa. PSOEk jakinarazitakoaren arabera, 321,29 euro izan beharko lituzke kutxatik, eta, PSOEren idazpurua duen gutun-azalean eskuz idatzitako datuaren arabera, 826,73 euro izango lituzke. Hortaz, aldea 505,44 eurokoa izango litzateke.
Agenteek azaldu dutenez, "diru-sarrerak eta gastuak orekatuta agertzen dira bankuan", baina detektatutako ordainketa batzuk kontuan hartzen dituztenean," gastu-kopuru handiagoa ikusten da".
Ordainketa horiek 95.437 eurokoak dira, eta Abalosek "ez zukeen banku-bidez konpentsatuko". Zenbateko horretan, UCOren arabera, "gutxienez" 20.799 euro daude "gastu pertsonaletan, aitortu gabeko diru-sarreren iturri baten kargura".
Politikari buruzko albiste gehiago
Aburtok legealdia agortzeko asmo sendoa du
Eneko Goiaren agurraren berri izan ondoren, Bilboko alkateak adierazi du berak legealdia agortzeko asmoa duela. "Nik oraindik ia bi urte dauzkat aurretik gure lanarekin jarraitzeko. Momentu honetan ez dut urrunago begiratzen", esan du Juan Mari Aburtok.
Gorenak azaroaren 3a eta 13a bitartean epaituko du fiskal nagusia, eta Ayusoren kabineteburuak eta Lobatok deklaratuko dute
Gehiengoa duten zazpi magistratu kontserbadoreek eskatuta, Francesc Valles Komunikaziorako Estatu idazkari ohiak eta Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiak lekuko gisa deklaratuko dute.
Jon Insausti, udal kudeaketan eskarmentu handia duen gazte donostiarra
Jon Insausti, 36 urteko donostiarra, 2015etik da zinegotzia, enpresa pribatuetan hainbat esperientzia profesional izan ondoren. Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioan lizentziaduna, Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izan da azken urteotan.
Espainiako Gobernuak Konstituzioa erreformatzeko proposatuko du abortua eskubide gisa sartzeko
Gobernuko iturriek zehaztu dutenez, erreformak ezarriko du abortuaren arloan ematen den informazio guztiak "oinarri zientifiko objektiboa" izan behar duela, eta "nazioarteko erakundeen estandarrek" babestuta egon behar duela, hala nola Osasunaren Mundu Erakundearena (OME) eta Amerikako Psikiatria Elkartearena (APA)". "Oinarri zientifikorik gabeko teoriek, hala nola ustezko 'abortuaren osteko sindromeak', ez lukete lekurik sailkapen horietan", ohartarazi dute Exekutibotik.
"Ilusioa sortzen duen Donostia gaztetuaren alde" lan egiteko prest agertu da Jon Insausti
Donostiako alkate izango denak “esker ona” agertu du erakutsitako konfiantzagatik, eta uneotan “emozioa, ilusioa eta ardura” nagusi dituela esan du. “Erabakiak hartzeko eta erronkei aurre egiteko prest nago", nabarmendu du jeltzaleak.
"Donostiar euskaldun petoa" gisa definitu du GBBk Insausti
Euge Arrizabalaga GBBko presidenteak adierazi du Jon Insaustik "hiriaren ezagutza sakona" duela, baita "gaitasuna eta gogoa" ere.
GBBk konfirmatu du Jon Insaustik ordezkatuko duela Eneko Goia
EAJren Gipuzkoa Buru Batzarrak Jon Insausti izendatu du Donostiako alkate, Eneko Goiak urriaren 16an kargua utziko duela iragarri ostean.
Maria Chivitek esan du lasai dagoela eta ez duela ezer ezkutatzeko Cerdan auzian
Eskuineko alderdien zirku bat iruditzen zaio guztia Nafarroako presidenteari. Chiviteren esanetan, ustelkeria da oposizioak foru gobernua eskuratzeko duen azken esperantza.
