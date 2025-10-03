aitortu gabeko diru-sarrerak
Abalosek aitortu gabeko diru-sarrerak eta PSOEren ordainketak atzeman ditu UCOk

"Ordainketa jakin batzuk" bat datoz PSOEk emandako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk" daudela, "inolako dokumentu-babesik eta informaziorik gabe".

jose-luis-abalos-efe
Jose Luis Abalos ministro sozialista ohia. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Abalos ministro ohiak "aitortu gabeko diru-sarreretatik" etorriko liratekeen 95.437 euroko ordainketak aipatu ditu Guardia Zibilak azken txostenean. Gainera, PSOEk eskudirutan emandako diruaren inguruan epaileari bidalitako dokumentazioarekin bat ez datorren kopurua atzeman du. 

Azterketa egin ondoren, ikertzaileek beren tesia indartuta ikusten dute: "aitortu gabeko eskudiruzko diru-sarrerak daude". Diru-sarrera horiek bat datoz 'Koldo auzian' ikertzen ari diren gertakariak jazo ziren unearekin, Abalosek Garraio ministroaren ardura zuenean.

Leopoldo Puente Goreneko epaileak Abalosen aurka zuzentzen duen ikerketaren funtsezko txostena landu du Guardia Zibilak, besteak beste, erakunde kriminal edota funtzionario-eroskeria delituak leporatuta, eta Santos Cerdan eta Koldo Garcia PSOEko goi-kargu ohiak ere aipatzen dira.

UCOk onartu du "ordainketa jakin batzuk" bat datozela PSOEk aitortutako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk daudela, gai horri buruzko dokumentu-babesik eta informaziorik gabe.

"Komunztadura falta" horri dagokionez, ikertzaileek diotenez," bereziki garrantzitsua da aitortu gabeko diru-sarrera iturri bat aipatzen duelako eta ez litzatekeelako gertakari isolatu bat izango".

UCOk adierazten duen adibideetako bat Abalosi zuzendutako gutun-azal bat da, Koldo Garciak 2019ko ekainean jasoa. PSOEk jakinarazitakoaren arabera, 321,29 euro izan beharko lituzke kutxatik, eta, PSOEren idazpurua duen gutun-azalean eskuz idatzitako datuaren arabera, 826,73 euro izango lituzke. Hortaz, aldea 505,44 eurokoa izango litzateke.

Agenteek azaldu dutenez, "diru-sarrerak eta gastuak orekatuta agertzen dira bankuan", baina detektatutako ordainketa batzuk kontuan hartzen dituztenean," gastu-kopuru handiagoa ikusten da".

Ordainketa horiek 95.437 eurokoak dira, eta Abalosek "ez zukeen banku-bidez konpentsatuko". Zenbateko horretan, UCOren arabera, "gutxienez" 20.799 euro daude "gastu pertsonaletan, aitortu gabeko diru-sarreren iturri baten kargura".

