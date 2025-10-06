Begoña Gómez tampoco comparecerá este lunes ante el juez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, no acudirá a la vista programada por el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por delitos de tráfico de influencias o corrupción.

Como ocurrió hace unas semanas, Gómez ha renunciado a estar presente en la vista de este lunes, y será representada por su abogado.

En la vista el juez debe concretar su imputación y saber cómo quieren que discurra la causa. Tres son los investigados: Begoña Gómez; Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa; y Francisco Martín, delegado del Gobierno de España en Madrid.

Los tres están investigados por presunta malversación, al creer Peinado que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez si esta ha desempeñado funciones privadas para ella, vinculadas a su faceta profesional, pero pagada con fondos públicos.

En la anterior ocasión, los investigados no acudieron a su cita, aludiendo a una circular de la Fiscalía que avala que en estos trámites pueden ir únicamente los abogados.

"En la comparecencia sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado. La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia, como se verá enseguida, no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado", reza la circular, nº4/1995.