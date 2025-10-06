Begoña Gomez ez da epailearen aurrean aurkeztuko, bigarrenez
Irailaren amaieran gertatu bezala, Pedro Sanchezen emazteak uko egin dio epailearen aurrean agertzeari, eta abokatua joango da haren ordez. Helburua da Gomez herri-epaitegi batek Gomez epaitzea, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita.
Begoña Gomez, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea, ez da Juan Carlos Peinado epaileak antolatutako bistan aurkeztuko; alegia, influentzia-trafikoko eta ustelkeriako delituengatik inputatuta dagoen zehazteko hitzorduan.
Duela aste batzuk erabaki bezala, Gomeze ez da izango astelehen honetako saioan, eta haren abokatuak ordezkatuko du.
Hiru dira ikertu daude auzian: Begoña Gomez bera; Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia Moncloan; eta Francisco Martin, Espainiako Gobernuak Madrilen duen ordezkaria.
Hiru-hirurak daude ikerketapean diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik, Peinadok uste baitu delitu zantzuak daudela Cristina Alvarez aholkulari izendatzeko erabakia ustela izan zela. Hain zuzen ere, ikertzen ari dira diru publikoarekin ordaindutako aholkularitza lan-pribatuak egin izana.
Iraileko bistan, ikertuak ez ziren aurkeztu. Izan ere, Fiskaltzaren 1995eko abenduaren 29ko zirkular batek babesten du erabaki hori. Horrelako bistetara abokatuak joatea baimentzen du horrek, gaur gertatu den moduan.
"Inputazio horren nondik norakoak soilik zehaztuko dira agerraldian, eta betiere letraduaren aurrean. Inputatua bertan izatea ez da ezinbestekoa. Agerraldian ez da instrukzio-eginbiderik egiten, eta, beraz, inputatuak ez du deklaratu behar", dio 4/1995 zirkularrak.
